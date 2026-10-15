Sénégal: Don de sang - L'ARTP mobilise ses agents et les populations autour d'une collecte

L'Amicale des Femmes de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (AFARTP) a organisé, mercredi 14 octobre, une collecte de sang au siège de l'institution, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), mobilisant des agents, des travailleurs des structures voisines et des passants.

L'initiative a dépassé le cercle des agents de l'ARTP, avec la participation spontanée de donneurs extérieurs venus apporter leur contribution à cette opération de solidarité, selon un communiqué de l'institution.

Le directeur général de l'ARTP, Cheikh Tidiane Sarr, a pris part à l'activité. Cette visite constitue sa première sortie officielle dans le cadre d'une initiative organisée par l'Amicale des Femmes de l'institution, précise la même source.

La cérémonie s'est également déroulée en présence du président du Collège de régulation, Omar Diene Sakho, accompagné de Yamar Samb, membre de cette instance. L'ancien secrétaire général de l'ARTP, Yellamine Goumbala, a aussi manifesté son soutien à cette action.

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À travers cette collecte, l'AFARTP entend contribuer à la disponibilité des produits sanguins nécessaires à la prise en charge des patients. L'activité a bénéficié de l'accompagnement des équipes du CNTS, chargées de l'encadrement technique de l'opération.