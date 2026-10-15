Madagascar: Un an après sa prise de pouvoir, Michaël Randrianirina célèbre la «Fête de la Liberté»

À Madagascar, le 14 octobre est désormais une fête nationale, au même rang que le 26 juin, jour de l'indépendance. Baptisée « Fête de la Liberté », elle commémore la proclamation de la première République malgache, le 14 octobre 1958, mais coïncide aussi avec l'arrivée au pouvoir du colonel Michaël Randrianirina, un an plus tôt. Pour cette première édition, le chef de l'État s'est rendu mercredi 14 octobre dans la région natale du premier président malgache, Philibert Tsiranana, dans le nord-ouest du pays. Il y a tenu un discours offensif sur la souveraineté.

C'est à Anahidrano, village natal de Philibert Tsiranana, que Michaël Randrianirina lui a rendu hommage, en déposant une gerbe de fleurs devant sa statue et en rencontrant sa famille. Pour Solofo Randrianja, professeur d'histoire politique, cette commémoration répond aussi à une volonté du pouvoir actuel.

« Le régime, étant issu d'une prise de pouvoir hors Constitution, essaye de se légitimer dans l'histoire, de se situer dans la continuité historique. C'est comme Ratsiraka, qui a essayé de s'attribuer le 29 mars, qui est le souvenir de l'insurrection de 1947, pour légitimer le pouvoir socialiste », explique-t-il au micro de notre correspondant Guilhem Fabry.

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La première République malgache, célébrée aujourd'hui, divise les historiens. Certains y voient le début d'une indépendance progressive, quand d'autres retiennent le maintien d'une tutelle française. « Cette première République était dénommée "République néocoloniale". Parce que pratiquement rien n'est changé, aussi bien sur le plan politique et administratif, que sur le plan diplomatique, sur le plan économique. C'était encore cet attachement étroit vis-à-vis de l'ancienne métropole », rappelle l'historienne Lucile Rabearimanana.

Philibert Tsiranana, président francophile, avait été contraint de quitter le pouvoir en 1972, face aux manifestations d'une jeunesse réclamant la fin du néocolonialisme. Un thème qui résonne encore dans les discours officiels. Mercredi, dans la région natale du premier président, Michaël Randrianirina a appelé les Malgaches « à se réveiller pour acquérir la véritable indépendance ». « Nous n'allons pas nous développer si on reste dans les griffes de la colonisation. Nous vivons une nouvelle forme de colonisation », a-t-il déclaré.

Une souveraineté revendiquée, une transition encore inachevée

Alors que Madagascar est courtisé par plusieurs partenaires internationaux, le colonel Randrianirina a également défendu sa politique étrangère, rapporte notre correspondante à Antananarivo, Aurélie Kouman. La Russie multiplie les offres de coopération militaire, la Chine reste un investisseur majeur et Paris a récemment promis une centaine de drones à l'armée malgache.

« Nous avons choisi de travailler avec tout pays qui peut aider Madagascar à se développer. Mais certains osent me demander pourquoi nous collaborons avec ce pays-là. Sommes-nous indépendants ? », a interrogé le chef de l'État, répondant par-là à ceux qui contestent ses choix.

Un an après son arrivée au pouvoir, la « Refondation » reste toutefois un chantier. La concertation nationale, censée préparer une nouvelle Constitution, piétine. Des élections sont promises pour 2027, mais Michaël Randrianirina n'a toujours pas précisé s'il serait candidat.