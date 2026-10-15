Cote d'Ivoire: Hausse de 22,7% du résultat net de la banque BICICI au premier semestre 2026.

Au premier semestre 2026, le résultat net de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire (BICICI), a enregistré une hausse de 22,7% par rapport au premier semestre 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction de cet établissement bancaire.

Ce résultat est en effet passé de16,253 milliards de FCFA au 30 juin 2025 à 19,948 milliards de FCFA un an plus tard.

Durant la période sous revue, les dépôts de la clientèle se sont élevés à 1007,993 milliards de FCFA contre 947,270 milliards de FCFA au 30 juin 2025 (+6,4%). En parallèle, les crédits nets à la clientèle se sont élevés à 533,422 milliards de FCFA contre 513 milliards de FCFA à fin juin 2025 (+4,1%).

Quant au produit net bancaire, il s'est élevé à 42,637 milliards de FCFA contre 37,146 milliards de FCFA au premier semestre 2025, soit une progression de 15%. De l'avis de la direction de la BICICI, cette hausse est essentiellement portée par la progression continue de la marge d'intermédiation (+18%) et des commissions nettes (+17%).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les frais de gestion ressortent à 18 932 milliards de FCFA, en baisse de 2,2 % par rapport au premier semestre 2025.

Le résultat brut d'exploitation connait une progression de 33,2% avec une réalisation de 23,705 milliards de FCFA contre 17,791 milliards de FCFA un an auparavant.

Quant au coût du risque, il a fortement augmenté passant de -123 millions de FCFA au 30 juin 2025 à +1,778 milliard de FCFA durant la période sous revue.

Une hausse de 23,4% est relevée concernant le résultat courant avant impôts à 21,810 milliards de FCFA contre 17,673 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

« Au second semestre 2026, la BICICI poursuivra la dynamique de croissance engagée au premier semestre et consolidera ses niveaux de performance et de rentabilité, tout en veillant à la maîtrise des principaux facteurs de risque », ont laissé entendre les responsables de la Banque quant aux perspectives qui se dessinent pour elle.