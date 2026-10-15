Afrique: Africa Financial Summit - La 6e édition prévue les 3 et 4 novembre prochain à Luanda

Les 3 et 4 novembre, Luanda accueillera la sixième édition de l'Africa Financial Summit (Afis).

Selon un communiqué de presse, organisé par Jeune Afrique Media Group en partenariat avec la Société financière internationale (Ifc), membre du Groupe de la Banque mondiale, l'Afis 2026 se tiendra sous le thème « Making Capital Count : accélérer la croissance grâce à la finance africaine » et s'attachera à montrer comment le secteur financier du continent peut transformer sa puissance financière en un soutien accru à la croissance économique et à la création d'emplois.

L'Afis examinera une question centrale pour la finance africaine : après avoir bâti des institutions de plus en plus rentables et sophistiquées, comment atteindre l'envergure, la portée et la capacité nécessaires pour financer la prochaine phase de transformation du continent ?

«Le secteur financier africain aborde cette nouvelle phase en position de force, mais d'importants besoins de financement demeurent. En 2024, les revenus bancaires ont dépassé les 100 milliards de dollars, avec un rendement des capitaux propres de 19%, tandis que la croissance a ralenti à environ 5% par an.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le même temps, les prêts ne représentent qu'environ 30% des actifs bancaires à l'échelle du continent, ce qui traduit une allocation des capitaux encore insuffisamment orientée vers les secteurs productifs. Des millions de Pme restent fragmentées ou évoluent dans l'informel et demeurent ainsi en dehors des modèles bancaires traditionnels », renseigne le communiqué.

Amir Ben Yahmed, directeur général de Jeune Afrique Media Group et fondateur de l'Afis, a déclaré : « Le secteur financier africain a démontré sa solidité. Le défi est désormais de transformer cette puissance en investissements qui aident les entreprises à se développer, créent des emplois et financent les infrastructures dont nos économies ont besoin. En amenant l'Afis en Afrique australe et dans un pays lusophone pour la première fois, nous élargissons la conversation et bâtissons les partenariats nécessaires pour que les capitaux africains comptent vraiment. ».

Ethiopis Tafara, vice-président régional Afrique, Ifc : « Chaque édition de l'Afis nourrit davantage d'ambition et des partenariats plus profonds. À Luanda, nous voulons allier ambition et partenariat pour mobiliser des capitaux à grande échelle et ouvrir la prochaine ère d'emplois et de croissance en Afrique. ».