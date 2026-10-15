Tunisie: FTAV - 2e édition du Tunisian Travel Market en 2027

La Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (Ftav) a entamé les préparatifs de la deuxième édition du Salon du marché du voyage tunisien (Tunisian Travel Market - TTM)), prévue en 2027.

Cette édition revêtira un intérêt particulier en raison de la désignation de Tunis comme « Capitale du tourisme arabe 2027 », une occasion de renforcer la visibilité de la destination tunisienne et de consolider la présence des opérateurs nationaux sur les marchés arabes et régionaux.

Afin de poser les bases de cette future édition, la Ftav a réuni, à cet effet, un collège d'exposants de premier plan, composé d'agences de voyages et de responsables hôteliers, au cours d'une séance de travail présidée par le vice-président de la Fédération chargé des régions, Lotfi Brahmi. L'objectif essentiel de cette réunion est de dresser le bilan de la première édition, qui s'est déroulée du 7 au 9 mai 2026 à la Cité de la culture Chedli Klibi à Tunis, et d'identifier les améliorations à apporter à l'organisation et au contenu du salon.

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Les discussions ont, notamment porté sur l'optimisation des prestations logistiques, la réorganisation des espaces d'exposition, le renforcement de la communication médiatique et l'amélioration de l'encadrement des rencontres d'affaires bilatérales. Ces mesures visent à accroître les retombées du salon pour les participants, à favoriser la conclusion de partenariats commerciaux durables et à faire du TTM un rendez-vous de référence pour la promotion de la destination tunisienne.

Ces préparatifs s'inscrivent dans une conjoncture sectorielle favorable, marquée par une croissance continue des flux et des revenus touristiques. Les derniers chiffres arrêtés à la fin du mois d'août 2026 font état de l'entrée de 7,12 millions de visiteurs non résidant en Tunisie depuis le début de l'année. En parallèle, les recettes touristiques ont atteint 5,5 milliards de dinars sur la même période, enregistrant une progression de 4,5 % par rapport aux 5,26 milliards de dinars comptabilisés un an auparavant, selon les données publiées par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Cette évolution souligne l'enjeu de la diversification de l'offre touristique nationale, à travers la valorisation des produits culturels, sahariens, écologiques et thermaux, aux côtés du segment balnéaire traditionnel. La tenue du salon en 2027, dans le contexte de la désignation de Tunis comme Capitale du tourisme arabe, devrait ainsi contribuer à renforcer les partenariats entre les professionnels du secteur et leurs homologues étrangers, tout en favorisant les perspectives d'investissement dans le tourisme tunisien.