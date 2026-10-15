Tunisie: Cancer du sein - 278 femmes examinées lors d'une caravane de santé à Bouficha

Au total, 278 femmes ont bénéficié de différents examens médicaux dans le cadre d'une caravane de santé consacrée au dépistage du cancer du sein, organisée mercredi à l'hôpital local de Bouficha, dans le gouvernorat de Sousse.

L'initiative, mise en place par l'Office national de la famille et de la population (ONFP) à travers la clinique mobile « Mamo Life », a permis de proposer plusieurs prestations de dépistage et de prévention.

Selon un communiqué de l'ONFP, la caravane a assuré 275 examens cliniques des seins, 39 mammographies accompagnées d'échographies, trois échographies mammaires, 20 consultations en gynécologie ainsi que 14 tests de dépistage du cancer du col de l'utérus.

Deux cas nécessitent des examens complémentaires

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Les examens réalisés ont permis de détecter deux cas présentant des anomalies nécessitant des investigations supplémentaires afin d'en déterminer la nature.

Les deux patientes ont été orientées vers le service d'oncologie de l'hôpital Sahloul pour poursuivre leur prise en charge médicale.

Sensibilisation au dépistage précoce

Cette caravane sanitaire a également été accompagnée de séances de sensibilisation consacrées au cancer du sein, auxquelles ont participé 180 femmes et 15 hommes.

L'initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la prévention contre le cancer du sein, à rapprocher les services de dépistage des femmes et à promouvoir l'importance du contrôle régulier et du diagnostic précoce.

Le dépistage précoce constitue en effet un élément essentiel pour améliorer les chances de traitement et optimiser la prise en charge médicale.