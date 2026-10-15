Tunisie: Kairouan - 32 blessés après le renversement d'un bus transportant des ouvriers

Un accident de la route s'est produit à Kairouan, au niveau du lycée pilote, où un bus transportant plusieurs ouvriers s'est renversé, faisant 32 blessés.

Selon le directeur régional de la santé à Kairouan, Jamel Mrabet, les victimes ont subi des blessures de gravité variable. Quatre personnes souffrent de fractures, tandis que l'un des blessés doit subir une intervention chirurgicale. Son état de santé est toutefois jugé stable.

Les services sanitaires ont mobilisé trois ambulances afin de renforcer l'intervention de la Protection civile et d'assurer le transfert des blessés vers l'unité des Aghlabides des spécialités chirurgicales à Kairouan, où ils ont reçu les soins nécessaires.