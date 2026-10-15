Tunisie: Fête de l'Évacuation - L'ARP rend hommage aux martyrs et appelle à défendre la souveraineté

À l'occasion du 63e anniversaire de la Fête de l'Évacuation, célébré ce jeudi 15 octobre 2026, l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a rendu hommage aux martyrs tunisiens et aux figures de la résistance nationale, tout en appelant à renforcer l'esprit patriotique et à préserver la souveraineté du pays.

Dans une déclaration publiée à cette occasion, l'ARP a invité les Tunisiens à s'inspirer des sacrifices consentis par les générations qui ont lutté pour l'indépendance et la libération du territoire national. L'Assemblée a souligné l'importance de poursuivre les efforts en faveur de la prospérité du pays et de la défense de son intégrité territoriale.

L'ARP réaffirme son engagement

L'Assemblée a également réaffirmé la détermination des députés à assumer pleinement leurs responsabilités face aux défis auxquels la Tunisie est confrontée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les élus entendent, selon la même déclaration, poursuivre leur action en coordination avec les différentes institutions et structures de l'État, dans l'objectif de servir l'intérêt supérieur de la nation.

L'ARP a, par ailleurs, salué la mémoire des martyrs tunisiens ainsi que celle des héros et dirigeants de la résistance nationale qui ont contribué, par leurs sacrifices, à la libération du pays et à l'édification d'un État indépendant et souverain.

Pour l'Assemblée, l'attachement à ces principes constitue un fondement essentiel pour renforcer la confiance en l'avenir, défendre la souveraineté nationale et répondre aux aspirations du peuple tunisien.

15 octobre 1963 : une date historique pour la Tunisie

La Tunisie célèbre chaque 15 octobre la Fête de l'Évacuation, qui commémore le départ, en 1963, des dernières forces militaires françaises encore présentes sur le territoire tunisien, à Bizerte.

Cette date marque une étape majeure de l'histoire contemporaine de la Tunisie, symbolisant le parachèvement de la souveraineté nationale et le rétablissement de l'intégrité territoriale du pays.