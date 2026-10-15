Tunisie: Le ténor tunisien Hassen Doss reçoit à Rome le Prix de l'Excellence Euro-Méditerranéenne 2026

15 Octobre 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par Aïda Sghaier

TUNIS — Le ténor tunisien Hassen Doss a reçu hier, mercredi 14 octobre à Rome, le Prix de l'Excellence Euro-Méditerranéenne 2026, connu également sous l'appellation d' Oscar de la Méditerranée ». Le Prix a été remis à l'artiste par Dündar Kesapli, président de l'Association des Journalistes de la Méditerranée et fondateur de la manifestation, qui met à l'honneur des personnalités de tout l'espace euro-méditerranéen s'étant distinguées par leur mérite et leur capacité à promouvoir la coopération.

La distinction de cette quatrième édition du Prix " vient couronner son prestigieux parcours professionnel et son engagement soutenu en faveur de la culture, de la croissance sociale et du dialogue entre les peuples ".

Hassen Doss a exprimé, dans une déclaration à l'Agence TAP depuis Rome, son émotion suite à cette distinction « Je suis profondément ému. C'est un sentiment extraordinaire pour un Tunisien et un ténor de recevoir en Italie ce Prix prestigieux aux côtés d'autres grands lauréats, tels que le footballeur Francesco Totti. Cette consécration couronne un long travail acharné et tout mon parcours. »

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Accueillie dans la prestigieuse Salle Spadolini du Ministère italien de la Culture, La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants de l'Ambassade de Tunisie en Italie, d'ambassadeurs, ainsi que de nombreuses figures issues des institutions, du monde académique, des médias et de la société civile.

L'événement a été organisé sous le haut patronage de la Présidence du Conseil des Ministres et de divers ministères italiens, célébrant l'excellence dans des domaines variés. Les thématiques récompensées englobent les arts, la culture, le cinéma, la musique, le journalisme, le sport et le football, ainsi que les institutions, la diplomatie, la sécurité, la justice et la société civile.

Des artistes, cinéastes, journalistes et sportifs de premier plan, ainsi que de hauts responsables institutionnels, diplomates, figures de la sécurité et magistrats de l'espace euro-méditerranéen ont également été honorés lors de cet événement.

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