Tunisie: Le président Kaïs Saïed commémore à Bizerte le 63e anniversaire de la fête de l'Évacuation

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, jeudi, au Carré des martyrs à Bizerte, une cérémonie à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'Évacuation.

Le chef de l'Etat s'est, par la suite, rendu au centre-ville de Bizerte où il a rencontré citoyens et pris connaissance de leurs préoccupations et revendications liées à leur quotidien et au développement de la région.

La cérémonie a débuté par le salut du drapeau, au son de l'hymne national, suivi de la revue d'un détachement des trois armées, qui lui a rendu les honneurs.

Le président Saïed a, ensuite, déposé une gerbe de fleurs au pied du mémorial et récité la Fatiha à la mémoire des martyrs de la patrie, qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et l'indépendance de la Tunisie.

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Le président de la République a salué plusieurs anciens militants et combattants de la région présents à la cérémonie, à laquelle ont également pris part le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, et le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaâkoub.

Plusieurs hauts officiers militaires et cadre sécuritaires ainsi que la secrétaire générale chargée de la gestion de la municipalité de Bizerte, Imen Zaouaoui a pris part à la cérémonie.

Au terme de la cérémonie, le président de la République s'est rendu au centre-ville de Bizerte, où il s'est recueilli devant les monuments commémoratifs dédiés aux deux martyrs du mouvement de libération nationale, Mohamed Béjaoui et Hédi Ouali.

Il s'est aussi arrêté, au carrefour de l'Horloge, sur l'avenue Habib Bourguiba, où il a échangé avec plusieurs habitants et pris connaissance de leurs préoccupations et revendications liées à leur quotidien et au développement de la région.