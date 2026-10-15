Sénégal: Octobre rose - L'Amicale des femmes du Soleil mobilisée contre les cancers féminins

La marche débutera à 8 h 30 au siège du Soleil. Elle se veut un moment de mobilisation et de convivialité pour rappeler l'importance de la prévention et du dépistage des cancers féminins.

Comme lors de la précédente édition, les organisatrices espèrent réunir de nombreux participants, notamment des membres de clubs et d'autres personnes désireuses de soutenir cette cause. Au-delà de l'activité sportive, cette rencontre entend contribuer à renforcer la sensibilisation et l'engagement collectif face à ces maladies.

Informations pratiques

La randonnée est prévue le dimanche 18 octobre 2026, avec un départ à 8 h 30 au siège du Soleil. Les personnes souhaitant participer peuvent confirmer leur présence au 78 206 85 51.