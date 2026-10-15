Sénégal: Reug Reug lance un ultimatum à Franc - « Je vais lui accorder 30 secondes... »

À quelques mois de son choc contre Franc, programmé le 31 janvier 2027, Reug Reug est passé à l'offensive verbale. Le lutteur de Thiaroye est formel : il mettra fin à l'invincibilité du « Ndiago Or », invaincu en 16 combats en lutte avec frappe. Pour ce faire, il compte s'appuyer sur ses victoires en lutte simple face à son futur adversaire.

Ce duel est très attendu. Les deux hommes se connaissent depuis l'époque des mbapatts et ont ensuite suivi des trajectoires différentes dans la lutte avec frappe. Reug Reug a vite grimpé les échelons, avec 16 victoires pour une seule défaite, concédée face à Sa Thiès. Franc, lui, affiche le meilleur palmarès parmi les lutteurs en activité et s'impose comme l'un des prétendants sérieux à la couronne.

Beaucoup attendaient pourtant un affrontement entre Franc et Sa Thiès. C'est finalement Reug Reug, qui vient de s'imposer face à Boy Niang 2, que le lutteur des Parcelles Assainies a choisi d'affronter.

Au micro de Jambaar News TV, Reug Reug a affiché sa confiance. Il reconnaît que Franc est un champion, mais se considère comme un grand champion lui aussi, et dit n'éprouver aucune crainte, puisqu'il le connaît parfaitement après de nombreux face-à-face.

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« Franc est un champion mais moi aussi je suis un grand champion. Je n'éprouve pas de crainte car je le connais très bien pour l'avoir affronté à maintes reprises. Je vais préparer tactiquement ce combat car ce sera un jeu d'échec (...) Je suis différent des adversaires qu'il a affrontés. S'il plait à Dieu je vais battre Franc comme au temps des mbapatts. Je vais lui accorder 30 secondes puis, je foncerai sur lui », lance-t-il, confiant.