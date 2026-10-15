Madagascar: Antsohihy - Le père de l'indépendance fait vibrer les foules

À Anahidrano, berceau de Philibert Tsiranana, le président de la Refondation et les autorités ont rendu hommage au premier président de la République.

Hommage au sommet à Anahidrano, berceau du premier président de la République malagasy. Le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, a conduit une délégation d'autorités civiles et militaires pour un hommage solennel à Philibert Tsiranana. Honneurs militaires, dépôt d'une gerbe et visite de la résidence de l'ancien chef de l'État ont marqué cette cérémonie consacrée à la mémoire du premier président et à l'héritage de l'indépendance.

Sur les lieux, la population et les autorités se sont rassemblées autour du monument dédié au « père de l'indépendance ». Ce rassemblement a témoigné de l'attachement d'une partie des habitants à cette figure de l'histoire nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La disparition de Philibert Tsiranana n'a pas effacé l'affection ni le respect que lui portent les habitants présents. La célébration du 14 octobre a ravivé le souvenir de celui que beaucoup continuent d'appeler affectueusement « Dadilahy ». À Anahidrano, où sa statue se dresse au bord de la route, cet attachement s'est exprimé tout au long de la matinée.

Dès les premières heures, Anahidrano s'est réveillée dans une effervescence inhabituelle. À mesure que les véhicules officiels et les tout-terrain convergeaient vers la localité, la foule grossissait. L'arrivée d'un hélicoptère transportant des éléments de sécurité, des responsables du protocole et plusieurs personnalités a encore amplifié l'agitation.

Mobilisation populaire

À partir de 7 heures, la circulation sur la route nationale 6, qui traverse Anahidrano, est devenue particulièrement difficile. Des éléments des forces armées et de la gendarmerie se sont déployés pour rendre les honneurs au président de la Refondation de la République à son arrivée. Des membres du gouvernement et plusieurs députés étaient également présents.

Le long de la route, les associations ont progressivement investi les abords de l'axe national. Majoritairement féminines, elles étaient venues d'Antsohihy, d'Anahidrano, de Mandritsara, d'Analalava, de Port-Bergé, de Mampikony et de Befandriana-Nord, entre autres localités.

Vêtus de tenues traditionnelles et munis de banderoles porteuses de messages, leurs membres ont manifesté leur présence auprès des autorités. Chants et danses traditionnels ont rythmé l'attente, donnant à la cérémonie une dimension culturelle et populaire.

Des jeunes de la génération Z ont également participé au rassemblement. Ils ont repris en choeur leur slogan musical emblématique, « Alefaso jiro ôôô », devenu l'un des refrains marquants de leur mobilisation durant les événements de 2025.

Aux environs de 9 heures, le président Michaël Randrianirina et son épouse sont arrivés à Anahidrano, accompagnés de leur délégation. Après les honneurs militaires, le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue de Philibert Tsiranana, fraîchement repeinte et entourée d'une clôture.

La délégation présidentielle et de nombreux habitants se sont ensuite dirigés vers la résidence de l'ancien président. Des membres de la famille de Philibert Tsiranana y attendaient les visiteurs. Parmi eux figuraient notamment des enfants de Paul Tsiranana et de Pierre Tsiranana.

« La célébration du 14 octobre est une tradition que nous perpétuons chaque année depuis 1972, en présence des notables et des doyens de la région Sofia, même après la chute du président Philibert Tsiranana. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir le pouvoir de la Refondation relancer et renforcer cette mémoire historique. Aucune date ne doit être effacée, qu'elle renvoie à des événements heureux ou douloureux. L'histoire doit toujours être transmise aux générations futures, car faire l'impasse sur le passé peut nous coûter cher », a déclaré Pascal Tsiranana Tsiadino, fils de Paul Tsiranana.