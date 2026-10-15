Madagascar: Run/4è manche - L'East Coast Drag Racing déplacé à Arivonimamo

Changement de site à moins de trois semaines de l'événement. L'East Coast Drag Racing, initialement prévu à Toamasina, se disputera finalement à Arivonimamo.

Énorme déception. Le club Run Mada, organisateur de la quatrième manche du championnat de Madagascar des runs, a annoncé mardi soir, lors d'une réunion avec les concurrents, que l'East Coast Drag Racing ne pourrait pas se tenir à Toamasina. Cette avant-dernière manche du championnat national devait y être organisée le 1er novembre.

« Nous avions obtenu dès juillet l'autorisation de la commune et du préfet pour utiliser la voie rapide à Toamasina (...) Ce n'est que ce jour-là, à 16 heures, que nous avons reçu un appel nous informant qu'une décision prise en haut lieu nous interdisait d'utiliser ces infrastructures », a expliqué Ndriana Ramaroson, l'un des responsables du club organisateur.

« Nous avons effectué une visite des lieux pour repérer la piste, les points de départ et d'arrivée ainsi que l'emplacement du parc fermé (...) Des responsables chinois présents sur place nous ont interpellés. Nous leur avons montré les autorisations, puis nous nous sommes entretenus avec un responsable de la société chargée des travaux, qui nous a confirmé l'impossibilité d'utiliser le site », a-t-il relaté.

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Le club Run Mada a donc dû se résoudre à déplacer l'événement vers son site habituel, la base aéronavale 213 d'Arivonimamo.

Pertes considérables

La date reste inchangée : la course aura lieu le 1er novembre. Le club organisateur présente ses excuses pour les désagréments occasionnés par ce changement de dernière minute.

Selon les organisateurs, les pertes financières sont considérables. Elles concernent notamment les réservations non remboursables de chambres d'hôtel pour vingt-deux officiels techniques ainsi que les billets d'avion de certains membres du club. Plusieurs concurrents avaient également réservé des chambres et des remorques pour transporter leurs voitures de course. « Nos sponsors avaient accepté de nous accompagner pour l'organisation de l'événement à Toamasina... », regrette le responsable.

Run Mada souhaitait proposer un nouveau cadre de course et organiser à nouveau une manche du championnat national à Toamasina, trois ans après la précédente. Ce projet contrarié suscite une vive déception chez les organisateurs, les concurrents et les passionnés de la discipline.

Au classement provisoire, après trois manches, Jaytaxx Rasolojaona, au volant d'une BMW E30, occupe la tête avec 67 points. Vainqueur de la première manche, il a terminé deuxième lors des deux suivantes. Mamodaly Nouroudine se classe deuxième avec 50 points, grâce à ses victoires lors des deux dernières courses, après un abandon lors de la manche inaugurale.

Toala Rakotoarimanga complète le podium provisoire avec 41 points, devant Harintsoa Ranaivomampianina (34 points), Mano Ramaheriniarivo (30 points) et Jean de Dieu Rafanomezantsoa (26 points).

Les passionnés attendaient avec impatience la participation de la célèbre Volkswagen Polo de Don Octane. Ils espéraient également voir un chrono « under nine », inférieur à neuf secondes, sur la nouvelle piste de Toamasina.