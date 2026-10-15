Madagascar: Maladie rénale - Le nombre de patients sextuple au CHUJRA

Au CHU JRA, l'afflux de patients atteints d'insuffisance rénale met à rude épreuve les équipements et l'approvisionnement en consommables.

Le service de néphrologie du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona fait face à des difficultés. Le nombre de patients pris en charge y a été multiplié par six en dix ans, alors que les générateurs de dialyse vieillissent et que l'approvisionnement en consommables pose problème. C'est ce qui ressort des échanges, lundi, entre l'Association Tsarà, engagée dans l'amélioration de la prise en charge des personnes souffrant d'insuffisance rénale à Madagascar, et le chef de service de réanimation néphrologique et de l'unité de soins, de formation et de recherche en néphrologie.

L'Association a résolu une partie des problèmes de ce service. Elle lui a remis des cathéters pédiatriques tunnelisés à usage permanent. Ce don répond à un besoin particulièrement sensible concernant la prise en charge des jeunes patients nécessitant une dialyse. Cette mission ne s'arrêterait pas là. La présidente fondatrice, Tiana Valiso Rakotonirainy, sa vice-présidente, le Dr Dominique Rabearivelo, et les responsables de ce service ont tenu une séance de travail avec les bénévoles de l'association à Madagascar, afin de coordonner les prochaines actions.

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Elles prévoient des démarches auprès de la présidence de la Refondation de la République et du ministère de la Santé publique pour relancer les dons de générateurs de dialyse, d'équipements médicaux et de consommables destinés aux hôpitaux publics.

Cette mission de l'association Tsarà, qui se poursuivra jusqu'au 19 octobre, vise à évaluer les besoins sanitaires, à relancer les projets de dons de matériel médical et à renforcer la coopération avec les autorités malgaches. L'association, créée en 2011 en France, œuvre pour améliorer l'accès aux traitements des personnes atteintes d'insuffisance rénale à Madagascar, avec une attention particulière pour les patients les plus modestes.