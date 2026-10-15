Madagascar: Antananarivo - La municipalité réorganise les espaces publics

La répartition de l'espace public entre véhicules, piétons et commerçants a été au centre d'une réunion organisée ce 14 octobre à Antananarivo entre les vendeurs et les responsables municipaux. Dirigée par le premier vice-président de la Délégation spéciale de la capitale, Nirina Thierry Ralaiharison, cette rencontre vise à améliorer la gestion des marchés et à rappeler les règles d'occupation des espaces publics.

Répartition

« Les routes sont pour les véhicules, les trottoirs pour les piétons et les marchés pour les commerçants », telle est la ligne défendue par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA). À travers cette répartition, la municipalité entend distinguer les espaces de circulation des zones réservées aux activités commerciales.

La réunion a rassemblé le secrétaire général de la commune, la direction des marchés, la direction du développement numérique ainsi que leurs collaborateurs. Les échanges ont porté sur la gestion des marchés et les propositions susceptibles d'en améliorer le fonctionnement.

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La municipalité invite les commerçants à se rendre directement à l'Hôtel de Ville pour présenter leurs suggestions. Cette démarche entend les associer à la réflexion sur l'organisation des marchés de la capitale.

L'enjeu est de concilier les activités commerciales avec la circulation des véhicules et le déplacement des piétons. La répartition des espaces constitue ainsi le principe avancé par les responsables municipaux pour organiser l'occupation du domaine public. Les mesures concrètes prévues pour appliquer cette orientation n'ont toutefois pas été détaillées. Leur mise en œuvre permettra de mesurer les effets de cette démarche sur les conditions de vente, la circulation et l'utilisation des trottoirs dans la capitale.