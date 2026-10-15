Madagascar: Antananarivo - La municipalité réorganise les espaces publics

15 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

La répartition de l'espace public entre véhicules, piétons et commerçants a été au centre d'une réunion organisée ce 14 octobre à Antananarivo entre les vendeurs et les responsables municipaux. Dirigée par le premier vice-président de la Délégation spéciale de la capitale, Nirina Thierry Ralaiharison, cette rencontre vise à améliorer la gestion des marchés et à rappeler les règles d'occupation des espaces publics.

Répartition

« Les routes sont pour les véhicules, les trottoirs pour les piétons et les marchés pour les commerçants », telle est la ligne défendue par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA). À travers cette répartition, la municipalité entend distinguer les espaces de circulation des zones réservées aux activités commerciales.

La réunion a rassemblé le secrétaire général de la commune, la direction des marchés, la direction du développement numérique ainsi que leurs collaborateurs. Les échanges ont porté sur la gestion des marchés et les propositions susceptibles d'en améliorer le fonctionnement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La municipalité invite les commerçants à se rendre directement à l'Hôtel de Ville pour présenter leurs suggestions. Cette démarche entend les associer à la réflexion sur l'organisation des marchés de la capitale.

L'enjeu est de concilier les activités commerciales avec la circulation des véhicules et le déplacement des piétons. La répartition des espaces constitue ainsi le principe avancé par les responsables municipaux pour organiser l'occupation du domaine public. Les mesures concrètes prévues pour appliquer cette orientation n'ont toutefois pas été détaillées. Leur mise en œuvre permettra de mesurer les effets de cette démarche sur les conditions de vente, la circulation et l'utilisation des trottoirs dans la capitale.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.