Madagascar: 14 octobre - Un défilé aux allures de fête nationale

Le 14 octobre 1958 marque une étape majeure de l'histoire politique de Madagascar, avec la proclamation de la Première République. Soixante-huit ans plus tard, la ville d'Antsohihy a célébré en grande pompe cet anniversaire en accueillant une commémoration d'envergure nationale, marquée par une imposante parade civilo-militaire et une forte mobilisation populaire, dans une atmosphère empreinte de solennité et de fierté nationale.

Pour l'occasion, la piste de l'aéroport d'Ambalabe-Est a été aménagée en terrain de défilé, offrant un vaste espace pour la cérémonie officielle. Quatre grands chapiteaux ont été installés afin d'accueillir les personnalités politico-administratives, civiles et militaires présentes.

La revue des troupes par le chef de l'État, Michaël Randrianirina, accompagné du chef d'état-major des armées, a marqué le lancement du défilé civilo-militaire. Le chef de l'État portait une tenue à col Mao vert militaire, assortie d'une écharpe blanche et verte, dans un ensemble coordonné avec celui de son épouse.

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À la tribune officielle, la présence de la délégation tchadienne a particulièrement retenu l'attention. Elle était conduite par Ali Kolotou Tchaïmi, président de l'Assemblée nationale du Tchad depuis le 4 février, représentant le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Ce responsable a pris place aux côtés du président de la Refondation et de son épouse, donnant à la cérémonie une dimension diplomatique supplémentaire.

Sous un soleil accablant, des milliers de personnes se sont massées le long de la piste. Certains spectateurs ont même pris position sur les petites collines environnantes afin de bénéficier d'une meilleure vue sur le défilé, un spectacle inédit pour de nombreux habitants.

Les régions représentées

Tout a débuté par la partie militaire. Ce grand défilé a réuni 676 éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS). Plusieurs unités ont défilé dans une mise en scène rappelant les grandes cérémonies nationales organisées à Mahamasina, à Antananarivo. Des militaires, des gendarmes et des policiers étaient venus notamment d'Antananarivo, de Mahajanga et d'Antsiranana.

Plusieurs unités spécialisées ont pris part à la parade, notamment les groupes d'intervention de la Police nationale ainsi que les unités spécialisées de la Gendarmerie nationale, dont le FIGN et le GSIS. Des militaires issus des forces terrestres, des forces navales et des forces aériennes ont également participé au défilé, de même que des agents pénitentiaires.

Parmi les contingents les plus remarqués figuraient les militaires du 2e bataillon d'infanterie de marine (2e BIMA), venus d'Antsiranana. Leur tenue, leur façon de marcher et les équipements portés ont particulièrement impressionné le public.

Les délégations venues des différentes régions de Madagascar ont ensuite pris le relais, suivies de nombreuses associations sociales et politiques d'Antsohihy et d'autres localités. Ces groupes civils ont apporté une touche de diversité et de couleur à la célébration.

Tout au long du parcours, la population est venue nombreuse assister au passage des délégations. Les applaudissements et l'animation populaire ont donné au rendez-vous une dimension festive.

Les jeunes de la génération Z, qui avaient joué un rôle de premier plan dans les mobilisations de 2025, ont eux aussi participé au défilé aux côtés de différentes associations. Leur présence a illustré la diversité générationnelle de cette mobilisation.

L'association Fanjiry, dirigée par Elisa Randrianirina, épouse du président de la Refondation de la République, a également pris part au défilé.

Cette journée a ainsi associé commémoration historique, cérémonie officielle et rassemblement populaire.