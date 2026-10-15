Sénégal: Le breaking sénégalais vise haut aux JOJ 2026 avec Suzanne Touré et Sény Diémé

Dakar — Suzanne Touré et Sény Diémé, les deux représentants du Sénégal dans l'épreuve de breaking des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, ambitionnent d'aller le plus loin possible dans la compétition, histoire de représenter du mieux possible les couleurs du pays.

"Mon objectif aux JOJ, c'est d'aller loin pour mieux représenter mon pays", a déclaré Suzanne Touré, 15 ans, dont l'ambition est d'aller le plus loin possible dans la complétion, à défaut de la remporter.

Dans un entretien accordé à l'équipe digitale du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Suzanne Touré et Sény Diémé se sont confiés sur leur préparation des JOJ 2026 mais aussi les objectifs qu'ils se sont fixés lors de ce rendez-vous prévus du 31 octobre au 13 novembre.

"Je veux ramasser le maximum de médailles", déclaré Sény Diémé, danseur natif de Ziguinchor (sud), plus connu sous le nom de Papis.

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Le jeune danseur, qui s'est lancé dans le breaking en 2022, dit préparer avec rigueur les JOJ 2026, une opportunité pour lui de se mettre en exergue et de montrer son talent.

Suzanne Touré estime que le breaking doit bénéficier de plus d'infrastructures pour se développer au Sénégal. Les JOJ doivent contribuer à cela, a-t-elle laissé entendre.

Douze garçons et douze filles sont en lice dans l'épreuve de breaking des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Les 24 B-Boys et B-Girls sénégalais vont essayer de remporter des médailles dans cette compétition qui sera organisée pour la deuxième fois seulement dans l'histoire des Jeux olympiques de la jeunesse.

La première apparition du breaking dans une compétition olympique a coïncidé avec 2018 et les Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires (Argentine).

Le breaking ou break dance est une discipline régie par la World DanceSport Federation (WBSF), fondée en 1957.

Les premiers Jeux mondiaux de danse sportive - WDSF - se sont tenus en 2013 à Taipei, en Taiwan.

Les épreuves de breaking des JOJ 2026 se déroulent les 12 et 13 novembre 2026, au Complexe Tour de l'OEuf du quartier Point E, à Dakar.