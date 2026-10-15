Sénégal: Kaolack - Près de 3 milliards CFA mobilisés pour les PME depuis 2021 (ADEPME)

Kaolack — Au total, 889 Petites et moyennes entreprises (PME) de la région de Kaolack (centre) ont bénéficié de l'accompagnement de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), qui a mobilisé près de trois milliards de francs CFA en leur faveur depuis 2021, a indiqué, jeudi, le directeur de la stratégie et de la performance de cette structure, Abdou Aziz Sy Sagna.

"Depuis 2021, plus de 13 000 PME ont été accompagnées à l'échelle nationale et 52 milliards de francs CFA mobilisés. Dans la région de Kaolack, 889 entreprises ont déjà bénéficié de ses services, pour près de trois milliards de francs CFA mobilisés", a-t-il précisé, soulignant la nécessité de renforcer les mécanismes d'accompagnement des entreprises pour favoriser la création d'emplois et soutenir la croissance économique.

Il s'exprimait lors de l'étape de Kaolack de la tournée nationale de sensibilisation et d'enrôlement des PME à la plateforme du guichet unique d'accès au financement.

Selon lui, ce dispositif vise à faciliter les démarches des entreprises en leur proposant un point d'entrée unique, un dossier harmonisé et un accompagnement couvrant les différentes étapes du parcours de financement, de la préparation des demandes au suivi post-financement.

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Le guichet unique entend également renforcer la coordination entre les banques, les systèmes financiers décentralisés, les structures d'appui et les dispositifs publics, sans se substituer aux acteurs existants.

Abdou Aziz Sy Sagna a toutefois relevé que l'accès au financement demeure une contrainte majeure pour de nombreuses PME, dont les projets, malgré leur potentiel de création de valeur, ne répondent pas toujours aux exigences des institutions financières.

Pour le directeur de la stratégie et de la performance de l'ADEPME, la mise en place du guichet unique s'inscrit dans la dynamique de transformation de l'économie nationale portée par la "Vision Sénégal 2050", qui fait de la création d'emplois et du développement du secteur privé des enjeux majeurs.

Il a rappelé que le plan de transformation de l'ADEPME repose notamment sur la formalisation des entreprises, la mobilisation de financements adaptés, l'accès aux marchés, la digitalisation, l'intégration des PME dans les chaînes de valeur prioritaires et le renforcement de leur culture de performance.

L'adjoint au gouverneur de Kaolack chargé du développement, Mamadou Habib KamaraPrésidant la cérémonie d'ouverture, l'adjoint au gouverneur de Kaolack chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, a invité les acteurs économiques locaux à s'approprier la plateforme afin de mieux structurer leurs demandes de financement et de transformer le potentiel économique régional en investissements productifs.

Les PME, a-t-il rappelé, constituent une composante essentielle du tissu économique national, en raison de leur contribution à l'activité économique, à l'emploi et à l'innovation.

Mamadou Habib Kamara estime que Kaolack, de par sa position de carrefour entre Dakar, le sud du Sénégal, la Gambie et le Mali, dispose d'atouts importants pour contribuer à la transformation productive de l'économie nationale.

Il a notamment cité le dynamisme commercial de la région, son ancrage dans le bassin arachidier et ses potentialités dans l'agroalimentaire.

L'autorité administrative a appelé les chambres consulaires, les structures d'appui, les banques, les institutions de microfinance, les collectivités territoriales et les services techniques à jouer pleinement leur rôle d'orientation et d'accompagnement des entrepreneurs.