Sénégal: Assemblée nationale - Les listes des membres des 14 commissions permanentes ratifiées à l'unanimité

Les députés ont ratifié, à l'unanimité, jeudi, en séance plénière, les listes des membres des 14 commissions permanentes de l'Assemblée nationale, une étape dans la mise en place des structures de travail de l'institution parlementaire.

A l'ouverture de la session ordinaire unique 2026-2927, mardi, les députés avaient procédé au renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, en l'occurrence les vice-présidents, les présidents de groupe parlementaire, les secrétaires élus et les questeurs.

Les membres sortants ont été reconduits. Le président de l'Assemblée nationale, lui, est élu pour la durée de la législature, soit cinq ans.

À la suite de cette ratification, les membres des différentes commissions ont été invités par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, à se réunir dans l'après-midi, à partir de 16h30, pour procéder à la mise en place de leurs bureaux respectifs, selon le calendrier annoncé en séance plénière.

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Les réunions devaient se tenir successivement jusqu'à 19h45, en commençant par la Commission des finances et du contrôle budgétaire, à 16h30, et en terminant par la Commission des délégations, à 19h45.

Malick Ndiaye, qui présidait la séance plénière du jour, a, par ailleurs, rappelé les dispositions de l'article 37, alinéas 3 et 4, du règlement intérieur de l'institution parlementaire.

Selon ces dispositions, le président de l'Assemblée nationale ne peut être membre d'une commission, mais peut assister à ses réunions sans prendre part au vote. Les membres du Bureau de l'Assemblée nationale ne peuvent, quant à eux, faire partie des bureaux des commissions.

La séance plénière a été levée à l'issue de ces travaux.

Voici la liste des 14 commissions permanentes :

Commissions des Finances et du Contrôle budgétaire ; Commission des Affaires économiques ; Commission de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Infrastructures et des Transports ; Commission du Développement rural ; Commission du Développement durable et de la Transition écologique ; Commission de l'Energie et des Ressources minérales ; Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains ; Commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l'extérieur et de l'Intégration africaine ; Commission de la Défense et de la Sécurité ; Commission de l'Education, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ; Commission de la Culture et de la Communication ; Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale ; Commission de Comptabilité et de Contrôle ; et Commission des Délégations.