Sénégal: Patrick Vieira insiste pour un staff à la hauteur des ambitions des Lions

Dakar — Le sélectionneur national du Sénégal, Patrick Vieira, entend mettre en place un staff technique répondant aux exigences de l'équipe nationale, en vue de mobiliser les moyens devant conduire les Lions à la victoire finale lors de Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

"On va mettre tout en place pour justement aller chercher cette Coupe d'Afrique", a déclaré le technicien franco-sénégalais, dans un entretien accordé à la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS).

Patrick Vieira a toutefois souligné que pour ce faire, le Sénégal doit d'abord se qualifier pour cette compétition et mettre en place un projet de jeu adapté aux ambitions du Sénégal.

Il estime que dans cette perspective, "l'exigence doit être au coeur du travail quotidien, aussi bien dans la préparation des joueurs que dans l'organisation de l'équipe."

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"Il faut qu'on soit exigeant au quotidien, sur l'organisation autour des joueurs, sur ce que moi, l'entraîneur, je vais proposer à l'entraînement, sur l'aspect tactique et physique. Il faut que les joueurs aient un comportement irréprochable", a-t-il indiqué.

Le sélectionneur a expliqué avoir échangé avec la Fédération sénégalaise de football (FSF) afin d'identifier les besoins de la sélection et de renforcer l'encadrement technique, tout en préservant les compétences déjà présentes.

"Le premier objectif, c'était de continuer à travailler avec les gens qui étaient là, puis d'identifier les manques et les profils nécessaires pour les combler", a-t-il expliqué.

Vieira s'appuie sur Marc Giglia et Christian Lattanzio, deux collaborateurs qu'il connaît depuis plusieurs années, ainsi que sur Issa Aidara, dont la connaissance du football sénégalais représente un atout pour la sélection, selon lui.

"On a la chance d'avoir des joueurs de très haut niveau. Il est donc important de créer un staff de haut niveau pour répondre aux besoins des joueurs et de l'équipe nationale", a-t-il souligné.

Le technicien, lié à la sélection sénégalaise par un contrat de quatre ans, s'est dit conscient des attentes du public et de la fédération.

"L'importance, c'est de gagner des matchs, de voir que l'équipe progresse et de tirer le potentiel de cet effectif. La barre est très haute, mais je suis très excité par ce projet ambitieux", a-t-il affirmé.

Évoquant la prochaine double confrontation contre le Soudan, en novembre, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027, Patrick Vieira s'est dit impatient de découvrir l'ambiance du public sénégalais lors de son premier match à domicile.

"J'ai hâte de découvrir l'ambiance et le soutien du public pour l'équipe nationale", a-t-il conclu.

Le Sénégal a disputé à l'extérieur les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, face au Mozambique (1-1), à Maputo, et à l'Éthiopie (1-0), à Bahir Dar.

Les Lions devraient affronter le Soudan à Dakar, le 11 novembre prochain.