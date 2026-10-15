Sénégal: Patrick Vieira veut bâtir une équipe ambitieuse et tournée vers l'offensive

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Patrick Vieira, a fait part de son ambition de mettre en place une équipe "très agressive, basée sur le jeu vers l'avant", en s'appuyant sur le potentiel individuel de ses joueurs et leur engagement au service du collectif.

"On doit pouvoir proposer un football très ambitieux, c'est-à-dire un football basé sur l'offensif, créer des situations, créer des occasions, marquer des buts", a déclaré le technicien franco-sénégalais dans un entretien accordé à la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS, publique).

Ancien capitaine d'Arsenal (Angleterre) et de l'équipe de France avec laquelle il a été sacré champion du monde en 1998, Patrick Vieira a été nommé nouvel entraîneur de l'équipe nationale masculine du Sénégal, le 16 août dernier, en remplacement de Pape Thiaw.

Il se dit convaincu du potentiel des Lions et de leur capacité à adhérer à son projet de jeu, en faisant observer que le Sénégal dispose "de joueurs évoluant dans de grands championnats et clubs européens", dont les qualités doivent être exploitées à travers une animation tactique adaptée.

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Le sélectionneur de 50 ans estime que l'essentiel consiste à "mettre les individualités au service du collectif."

Patrick Vieira s'est également dit satisfait de l'implication des joueurs et de leur volonté d'apprendre, tout en reconnaissant l'existence de plusieurs axes de progression, après les deux premières rencontres de qualification de la Coupe d'Afrique des nations 2026.

Au terme de ces matchs, le Sénégal a obtenu quatre points sur six possibles. Les Lions ont été tenus en échec par les Mozambicains (1-1), avant de s'imposer contre les Éthiopiens (1-0).

Revenant sur le match nul concédé face au Mozambique, à Maputo, le sélectionneur a souligné la bonne prestation de son équipe en première période, "marquée par un pressing intense, de la discipline et plusieurs occasions de but."

"Si on rentrait à la mi-temps avec 2 ou 3-0, il n'y aurait rien à dire", a-t-il estimé, regrettant le manque d'efficacité de ses joueurs devant les buts adverses.

Il s'en est suivi une baisse de régime physique en seconde période, qui a permis aux Mozambicains de revenir dans la rencontre et d'égaliser à la suite d'un manque de concentration des Lions, a analysé le technicien.

Malgré ce résultat, l'ex entraîneur de Genoa (Italie) dit retenir de ce match des "enseignements positifs" pour la suite de la compétition.

Face à l'Éthiopie, le Sénégal a su, selon lui, mieux gérer ses temps faibles et faire preuve de solidarité pour décrocher la victoire.

L'ancien joueur de Manchester City considère cette capacité à résister dans les moments difficiles comme l'une des principales évolutions observées entre les deux rencontres.

"On n'a pas besoin forcément de très bien jouer pour gagner les rencontres", a-t-il expliqué, soulignant l'importance de savoir faire le dos rond et de défendre collectivement lorsque l'adversaire prend le dessus.

L'ex-entraîneur de Crystal Palace, en Premier League anglaise, a par ailleurs évoqué les difficultés liées aux conditions de déplacement et de préparation, notamment entre Maputo (Mozambique) et Bahir Dar (Ethiopie).

Concernant les choix tactiques, notamment la possibilité d'évoluer avec une défense à trois ou quatre, le champion d'Europe 2000 a insisté sur la nécessité de privilégier "l'animation de jeu et l'exploitation des qualités individuelles."

Le technicien franco-sénégalais a réaffirmé sa volonté de construire une équipe "capable d'imposer son jeu et de répondre aux ambitions du Sénégal sur la scène africaine."