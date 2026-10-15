Sénégal: Patrick Vieira salue l'état d'esprit des joueurs cadres de la Tanière

Dakar — Le sélectionneur des Lions du football, Patrick Vieira, a salué l'apport et l'état d'esprit des joueurs cadres de l'équipe nationale, dont Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Guèye, mais aussi Sadio Mané et Ismaïla Sarr, deux joueurs qu'il espère retrouver lors du prochain rassemblement prévu en novembre.

Il s'exprimait dans un entretien diffusé mercredi soir par la RTS, la Télévision publique sénégalaise.

"Ces joueurs-là apportent énormément au sélectionneur et aux jeunes joueurs qui sont en train de découvrir le niveau international", a déclaré le technicien franco-sénégalais.

L'ancien capitaine d'Arsenal (Angleterre) et de l'équipe de France a été nommé nouvel entraîneur de l'équipe nationale masculine du Sénégal, le 16 août dernier. Vieira, champion du monde avec la France en 1998, remplace Pape Thiaw.

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Il a insisté sur l'impact positif des anciens sur le groupe et leur acceptation des choix du staff technique, malgré la concurrence.

Koulibaly et Gana Guèye étaient sur le banc lors des deux matchs de qualification du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations 2027 contre le Mozambique à Maputo (1-1) et contre l'Éthiopie (0-1) à Bahir Dar. Ils ont été ensuite titularisés lors du match amical contre les Comores à Marseille.

Vieira a salué leur professionnalisme et leur état d'esprit "exceptionnel et exemplaire", insistant sur l'importance du dialogue avec ses joueurs cadres.

Au sujet de Sadio Mané, absent du dernier rassemblement en raison d'un problème au genou, le sélectionneur considère que l'attaquant d'Al-Nassr avait encore beaucoup à apporter à la sélection.

"Au jour d'aujourd'hui, on a besoin de Sadio", a-t-il affirmé, espérant son retour s'il retrouve sa pleine condition physique.

S'agissant d'Ismaïla Sarr, Vieira a évoqué un problème de communication et des raisons personnelles ayant conduit à son absence.

"Après un échange avec le joueur, les deux parties ont convenu de le laisser à la disposition de son club", a-t-il indiqué.

Le sélectionneur des Lions s'est toutefois montré optimiste quant à un retour u joueur lors du prochain rassemblement prévu au mois de novembre 2026.