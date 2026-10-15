Madagascar: Tennis/Sipem Banque Cup - Compétition et opportunités d'affaires sur le court

La petite balle jaune reprendra ses droits à Ambohitrarahaba. Devenue un rendez-vous attendu des passionnés de tennis et du monde de l'entreprise, la Sipem Banque Cup revient pour une troisième édition qui s'annonce particulièrement attractive. Pendant deux jours, joueurs, joueuses, amateurs, compétiteurs confirmés et acteurs économiques se retrouveront sur les courts du Country Club pour conjuguer performance sportive, convivialité et opportunités professionnelles.

Cette nouvelle édition entend franchir un cap, avec une enveloppe de 7 millions d'ariary consacrée aux primes, à laquelle s'ajouteront de nombreux lots. La compétition se disputera exclusivement en double, chez les hommes comme chez les dames. Deux tableaux sont annoncés : le VIP et le Pro, afin de proposer des rencontres adaptées aux profils des participants et de favoriser des échanges de haut niveau.

À part les enjeux sportifs, l'événement revendique une identité particulière. La Sipem Banque Cup ne se limite pas à la recherche de la victoire. Elle se veut également un espace de rencontres, où les passionnés de tennis peuvent partager leur expérience dans une atmosphère détendue, tandis que les entrepreneurs et les professionnels profitent de l'occasion pour nouer des contacts et développer leurs réseaux.

Une compétition qui gagne en ampleur

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Lancée en 2024, la Sipem Banque Cup a rapidement trouvé son public. Sa première édition, organisée les 23 et 24 mars au Country Club, avait réuni soixante-quatre joueurs et vingt-quatre joueuses, soit quarante-quatre équipes. Chez les dames, Elisoa Andriantefihasina et Martinez Ngotia avaient remporté le titre, tandis que Hasina Mbolanirina et Romeo Rakotomalala s'étaient imposés en double hommes.

La deuxième édition, disputée en 2025 après un réaménagement du calendrier, a confirmé cet engouement. Plus de cent soixante-dix matchs ont animé la compétition, avec des tableaux mêlant joueurs expérimentés, amateurs et représentants du monde professionnel. Les duos Mirana-Tsanta, en double dames, et Nicolas-Rado, chez les hommes, ont inscrit leurs noms au palmarès.

Pour cette troisième édition, l'ambition est de poursuivre sur cette lancée et de renforcer l'attractivité du tournoi. Les inscriptions sont ouvertes au 034 02 338 32, avec une clôture fixée au 23 octobre 2026.