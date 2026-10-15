Madagascar: Anosibe - Un homme meurt par balle

Un commerçant a été abattu et deux autres personnes blessées par balles, hier matin au marché d'Anosibe. Le tireur, qui a dérobé environ huit millions d'ariary à sa cible, est activement recherché.

Des coups de feu ont retenti au marché d'Anosibe, hier matin. Trois personnes ont été touchées lors d'une attaque à main armée. Un homme, qui transportait une importante somme d'argent pour acheter des marchandises, est mort sur le coup. Les deux autres victimes, blessées, sont toujours soignées à l'hôpital.

Au vu des circonstances, l'homme décédé aurait été expressément ciblé. L'argent qu'il portait sur lui, estimé à environ huit millions d'ariary, a été dérobé. Selon les informations recueillies, un seul malfaiteur aurait commis l'attaque. Des recherches ont été engagées pour le retrouver. Les images des caméras de surveillance installées aux alentours pourraient contribuer à son identification.

Sans vie

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Les tirs ont eu lieu dans le secteur des grossistes en grains. L'homme venait d'arriver devant un commerce de riz lorsqu'il a été pris pour cible, au moment où il sortait son argent. La panique a aussitôt gagné les lieux. Le malfaiteur a également tiré sur l'aide d'un commerçant du marché. Il a continué à faire feu pendant sa fuite, blessant une troisième personne qui se trouvait à proximité. Il a ensuite disparu, alors qu'une foule s'était déjà rassemblée.

La première victime gisait au sol, ensanglantée et sans vie. Une balle l'avait atteinte à la tête, au niveau de la tempe. Les deux autres personnes ont été blessées, l'une à l'abdomen et l'autre à la main. Elles ont rapidement été conduites auprès de médecins.

« L'homme décédé avait 34 ans. C'était un commerçant de Mahazoarivo, connu pour ses achats réguliers au marché d'Anosibe. Il avait l'habitude de prendre un taxi-be pour venir s'approvisionner. Il aurait pu être suivi avant d'être abattu et dépouillé », selon les témoignages recueillis sur place.