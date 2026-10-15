Madagascar: Concert - Madagascar Orchestra décline les nuances du classique

De Rossini à Johann Strauss père, une vingtaine de jeunes instrumentistes ont présenté le fruit de leur travail lors du 173e Concert classique de midi, mardi à l'Institut français de Madagascar.

Madagascar Orchestra poursuit son exploration des grandes œuvres du répertoire classique. Réunis mardi à l'Institut français de Madagascar (IFM), les mélomanes ont découvert un programme allant des mélodies de Gioachino Rossini aux rythmes entraînants de Johann Strauss père. Une vingtaine de jeunes musiciens, dirigés par Antsanirina Rakotoarimino, ont participé à ce rendez-vous organisé en partenariat avec Madagascar Mozarteum.

Parmi les œuvres interprétées, la Sonate n° 1 en sol majeur de Gioachino Rossini se distingue par ses mélodies vives et légères. Réarrangée par Madagascar Orchestra pour intégrer les altos, elle laisse déjà entrevoir le style théâtral du futur compositeur d'opéras. Autre ambiance avec une valse extraite du ballet La Belle au bois dormant de Piotr Ilitch Tchaïkovski, dont les cordes portent une mélodie gracieuse et entraînante.

Des œuvres aux styles variés

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Le programme a également fait place à l'opéra avec un extrait de Carmen de Georges Bizet, présenté sous le titre Gypsy Song. Dans l'opéra, ce passage réunit Carmen, Frasquita et Mercédès. Enfin, la Marche de Radetzky de Johann Strauss père a apporté une touche festive à ce rendez-vous musical.

Madagascar Orchestra réunit de jeunes instrumentistes malgaches autour d'une pratique collective de la musique. La formation a exploré plusieurs œuvres du répertoire, de la Suite Holberg d'Edvard Grieg et d'Eine kleine Nachtmusik de Mozart aux sérénades de Tchaïkovski et de Dvořák, abordées en 2022 sous l'encadrement du chef français François Maugrenier.

Elle a ensuite interprété des oeuvres du XXe siècle, dont la Suite antique de John Rutter, la Suite Saint-Paul de Gustav Holst et la Simple Symphony de Benjamin Britten, sous la direction d'Antsanirina Rakotoarimino.

Participant régulièrement au Festival Nosy Be Symphonie, l'orchestre a récemment intégré des instruments à vent. Cet élargissement de la formation lui ouvre de nouvelles possibilités musicales et accompagne l'évolution de son répertoire.