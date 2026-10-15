Madagascar: Festival du bien-être mental - « Roba » touche le jury au Bénin

Le court métrage « Roba » de Naina Ravahitrarivo a remporté le prix du meilleur film de fiction au Festival international du bien-être mental, au Bénin. Une première récompense pour le réalisateur, qui aborde le harcèlement en ligne et la résilience.

Une reconnaissance qui dépasse les frontières malgaches. Pour Naina Ravahitrarivo, ce prix du meilleur film de fiction témoigne de l'impact de son œuvre sur le jury. « Je suis heureux d'avoir reçu ce prix. Cela signifie que le film a marqué le jury et qu'il a eu un certain impact. C'est ce qui compte le plus pour moi », confie-t-il. En mettant en avant des œuvres consacrées au bien-être mental, au dépassement de soi et à des thématiques liées à la santé psychologique, le festival constitue également une vitrine internationale pour les cinéastes et les créateurs. La sélection de « Roba » a ainsi permis au réalisateur de faire découvrir son œuvre à un nouveau public.

Réalisé au début de l'année 2025, « Roba » explore les conséquences du harcèlement en ligne, tout en mettant l'accent sur la capacité des victimes à se relever. À travers cette fiction, le réalisateur souhaite transmettre un message d'espoir et rappeler qu'il est toujours possible de prendre un nouveau départ, même après des moments difficiles.

La production du film a néanmoins été marquée par plusieurs contraintes. Les tournages nocturnes se sont notamment heurtés aux difficultés liées au voisinage et aux risques de coupures d'électricité. Ces imprévus ont contraint l'équipe à prolonger le tournage d'une nuit supplémentaire. Malgré ces obstacles, « Roba » a poursuivi son parcours dans plusieurs rendez-vous cinématographiques. Le court métrage a notamment été présenté à la première édition du Madagascar Film Festival, à la 20e édition de Madagascourt, au festival brésilien Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul ainsi qu'à la 11e édition de Lagunimages, avant d'être sélectionné au Bénin.

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Un parcours tourné vers les histoires malgaches

Scénariste depuis 2018, Naina Ravahitrarivo a dû interrompre ses activités pendant quelques années en raison du manque d'infrastructures locales. Il a renoué avec le cinéma en 2023 grâce à l'association T-movie, en réalisant un premier film d'école, avant de rejoindre la société de production Art'π Madagascar au début de l'année 2024. Il a notamment contribué à l'écriture de séries d'animation pour la jeunesse, dont « À la recherche du légume Star » et « Fara ». En 2025, « Roba » marque ses débuts officiels dans la réalisation de courts métrages.

Ses récits prennent racine dans des conflits observés dans la vie réelle, avec une attention particulière portée aux solutions envisageables. Cette démarche repose sur une question qui guide son travail : « Est-ce que le cinéma fait vraiment une différence positive dans le monde ? » À ses yeux, le cinéma ne doit pas seulement raconter des histoires, mais aussi contribuer à faire évoluer les perceptions et à ouvrir des perspectives de changement.