Ethiopie: Le pays appelle à un allègement rapide de sa dette pour favoriser une croissance durable

Addis Ababa — Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Eyob Tekalign, a appelé à un allègement rapide de la dette, à une meilleure coordination entre les créanciers et à des réformes macroéconomiques crédibles afin d'aider les pays à surmonter le surendettement et à retrouver une croissance économique durable.

M. Eyob a prononcé le discours d'ouverture lors d'une table ronde de haut niveau intitulée « La vie après la dette : comment les pays peuvent-ils se redresser et croître après une crise ? », organisée par le Finance for Development Lab en marge des Assemblées annuelles 2026 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale.

S'appuyant sur l'expérience de l'Éthiopie, le gouverneur a souligné que la résolution de la crise de la dette n'était que la première étape vers la reprise économique.

Il a insisté sur la nécessité de traduire l'allègement de la dette en un regain d'investissement, une résilience économique renforcée et une croissance durable.

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Le gouverneur a également souligné l'importance de veiller à ce que la restructuration de la dette soit menée en temps opportun et de manière coordonnée, afin de permettre aux pays de rétablir la stabilité économique et de réorienter leurs ressources vers des investissements productifs et les priorités de développement.

Au-delà des défis immédiats liés à la dette, M. Eyob a appelé à la mise en place d'une architecture financière internationale plus réactive, permettant aux pays en développement de sortir du surendettement et d'obtenir des financements durables pour leur développement à long terme.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à bâtir une économie plus résiliente, plus compétitive et axée sur l'investissement, en soulignant l'importance de réformes durables pour renforcer les perspectives économiques du pays.