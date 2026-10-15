Ethiopie: L'ISP appelle à une utilisation responsable des réseaux sociaux pour favoriser l'unité et le respect de la diversité au pays

Addis Ababa — L'Institut éthiopien d'études politiques (PSI) souligne l'importance d'une utilisation responsable des réseaux sociaux pour promouvoir la compréhension, le respect de la diversité de l'Éthiopie et la cohésion sociale entre ses différentes communautés.

S'exprimant lors d'un atelier de validation d'une étude sur l'utilisation et l'abus des réseaux sociaux en Éthiopie, le directeur général du PSI, Fikadu Tsega, a déclaré que les plateformes numériques pouvaient contribuer à surmonter les divergences sociales et politiques et à rassembler les citoyens autour d'objectifs nationaux communs.

Il a souligné que la diversité des cultures, des croyances et des identités éthiopiennes devait être mise en valeur par un dialogue constructif et des valeurs partagées, permettant ainsi aux réseaux sociaux de contribuer à la cohésion nationale plutôt que d'aggraver les divisions. Le directeur général a noté que les réseaux sociaux pouvaient également soutenir cet effort en promouvant des contenus positifs, en renforçant la compréhension mutuelle et en encourageant le dialogue sur les enjeux politiques, économiques et culturels du pays.

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Il a déclaré que la lutte contre les abus passait à la fois par la sensibilisation du public et par la responsabilisation, expliquant que les contenus préjudiciables résultant d'un manque de sensibilisation pouvaient être combattus par l'éducation, tandis que les actions délibérées nécessitaient des mesures de responsabilisation appropriées.

Tout en reconnaissant le rôle des lois existantes relatives aux discours de haine et aux fausses informations, il a souligné que l'application de la loi devait être complétée par des actions de sensibilisation visant à encourager une utilisation responsable et à protéger les droits d'autrui.

L'atelier de validation a réuni des chercheurs de l'université d'Addis-Abeba, de l'Institut éthiopien d'études politiques (PSI) et de l'Autorité éthiopienne des médias.

Il vise à valider les conclusions de l'étude et à s'appuyer sur l'expertise et les points de vue des participants afin d'identifier des approches politiques qui favorisent une utilisation responsable des réseaux sociaux et renforcent leur contribution à l'unité nationale et aux valeurs communes.