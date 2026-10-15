Ile Maurice: Une formation australienne pour 175 professionnels de santé mauriciens

Un programme de formation de deux semaines, animé par des spécialistes australiens, vise à renforcer les compétences des professionnels de santé mauriciens dans la prise en charge des nouveau-nés, notamment les prématurés et les bébés vulnérables. Le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, et la haute-commissaire australienne à Maurice, Kate Chamley, ont assisté à un atelier de formation avancée en soins néonatals à l'hôpital Victoria, à Candos, ce jeudi 15 octobre.

Au total, 175 infirmiers, sages-femmes et médecins participent à cette initiative, qui privilégie les échanges de connaissances, les séances pratiques et l'enseignement au chevet des patients. L'objectif est d'améliorer la qualité des soins et de réduire la mortalité néonatale.

Néonatologiste mauricien exerçant en Australie, le Dr Kaushik Mangroo a souligné l'importance de gestes simples dans la prise en charge des nouveau-nés. Selon lui, le positionnement adéquat des bébés, notamment durant leur séjour en unité de soins intensifs, peut contribuer à améliorer leur développement cérébral et leur pronostic à long terme. Il a aussi insisté sur la nécessité d'une médecine fondée sur des données probantes, afin d'identifier les lacunes et d'adapter les pratiques.

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De son côté, Sarah Neale, infirmière responsable de l'équipe australienne, a expliqué que la formation aborde notamment l'assistance apportée aux médecins lors de l'intubation des nouveau-nés les plus fragiles. Elle a salué l'accueil des équipes hospitalières mauriciennes et leur ouverture aux échanges professionnels.

Pour Kate Chamley, cette collaboration illustre l'importance des liens entre professionnels australiens et mauriciens. Elle espère que cette initiative permettra de développer des réseaux durables et de poursuivre les échanges de compétences dans le secteur de la santé.

Le ministre Bachoo a, pour sa part, rappelé que la formation continue demeure essentielle dans les professions médicales et infirmières. Il a exprimé sa reconnaissance envers le Dr Mangroo et son équipe pour leur contribution au renforcement des capacités locales.

Le programme s'accompagne d'un soutien matériel comprenant 25 ventilateurs néonatals, un appareil d'échographie et une machine de refroidissement thérapeutique, destinés à renforcer les équipements disponibles pour les soins aux nouveau-nés.