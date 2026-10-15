Ile Maurice: Des artistes veulent promouvoir la paix par la musique

15 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a reçu ce jeudi après-midi, à leur demande, des artistes et des représentants du groupe ZVZ, en présence de la Deputy Prime Minister et ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie.

À la suite des incidents de ces derniers jours, les participants ont proposé de contribuer à l'apaisement de la situation en faisant passer des messages de paix à travers la musique. Le Premier ministre a accueilli favorablement cette initiative.

Arianne Navarre-Marie a également salué leur engagement. Selon elle, leur ancrage dans la société mauricienne et l'écoute dont ils bénéficient auprès des familles leur permettent de sensibiliser les jeunes aux risques liés aux mauvaises fréquentations et d'encourager les parents à la vigilance.

Joëlle Coret, présidente de la Mauritius Society of Authors, et le frère Jean-Paul Lee Kam Yee ont, pour leur part, réaffirmé l'engagement des artistes en faveur de la paix et de l'harmonie sociale. Ils ont aussi salué l'écoute dont a fait preuve le Premier ministre.

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