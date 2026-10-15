Ile Maurice: Pillages, incendies, vandalisme - Le lourd bilan matériel

Des quartiers de Port-Louis aux localités de l'Est, du Sud et de l'Ouest, les incidents de ces dernières nuits ont laissé derrière eux un bilan matériel préoccupant. Supermarchés, véhicules privés, équipements publics et infrastructures de vidéosurveillance ont été endommagés. À Roche-Bois, le pillage d'une entreprise figure parmi les faits les plus lourds recensés dans les rapports de police.

Les conséquences des violences qui ont secoué plusieurs régions du pays se précisent au fil des déclarations enregistrées par la police. Les dégâts touchent aussi bien des entreprises privées que des infrastructures appartenant à l'État, tandis que des particuliers se retrouvent confrontés aux pertes occasionnées par les incendies et les actes de vandalisme.

À Roche-Bois, la société Fast Food Ltd a été la cible d'un groupe de plus de 50 personnes dans la soirée du lundi 12 octobre. Selon la déposition du responsable administratif de l'entreprise, des individus auraient forcé l'entrée des locaux, agressé des employés et des agents de sécurité, puis emporté des denrées alimentaires, du matériel informatique, des caisses enregistreuses et 13 motocyclettes. Des réfrigérateurs, des portes, des vitres, des véhicules et des équipements de sécurité ont également été endommagés. Les dégâts sont estimés à Rs 3,2 millions, tandis que la valeur des biens volés atteint Rs 2,2 millions. Trois motocyclettes et d'autres articles ont depuis été récupérés. Deux suspects ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête.

À Mahébourg, deux véhicules appartenant au supermarché London Way ont été incendiés dans la soirée du mardi 13 octobre. Les pertes sont estimées à environ Rs 760 000. Dans cette même région, plusieurs caméras du réseau Safe City ont été détériorées, notamment par la coupure de câbles et de connexions électriques.

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Les équipements de vidéosurveillance ont également été pris pour cible à Solférino, Henrietta et Cité-Malherbes. À Despéroux, Trou-d'Eau-Douce, une vitre et une porte du centre récréatif ont été endommagées. À Petite-Rivière, le volet métallique d'un guichet automatique de la MauBank a été forcé, occasionnant des dégâts estimés à Rs 150 000. Aucun vol n'a été signalé dans ce dernier cas.

Les violences ont aussi affecté les services publics. À Pointe-d'Esny, une ambulance du SAMU a été endommagée par des projectiles alors qu'elle se dirigeait vers un lieu d'accident. À Baie-du-Tombeau, un groupe d'environ 100 personnes aurait lancé des pierres et des bouteilles sur les policiers, endommageant le pare-brise d'un véhicule de police.

À Henrietta, un fourgon appartenant à un particulier a été incendié. Un homme de 37 ans a été arrêté hier et aurait reconnu les faits, selon le rapport policier.

À Bambous, un automobiliste a également signalé des dommages à son véhicule après avoir roulé sur des pierres dispersées sur la chaussée.

Au-delà du montant des pertes, ces incidents soulèvent la question de la protection des biens, des équipements publics et des personnes prises au milieu des violences. Les enquêtes se poursuivent afin d'identifier les autres suspects et d'établir les responsabilités dans les différentes affaires.