Ile Maurice: Un détenu malgache décède en cellule

15 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Luco Tony Malazafaly, un ressortissant malgache de 49 ans, est décédé dans la matinée du mercredi 14 octobre à la prison de Beau-Bassin. L'information a été confirmée dans un avis officiel publié par l'ambassade de Madagascar à Maurice.

Le nom de Luco Tony Malazafaly avait fait l'actualité en janvier 2024. Il figurait parmi les six ressortissants malgaches interpellés en mer dans le cadre d'une saisie record de 333 kg de cannabis, dont la valeur avait été estimée à près de Rs 400 millions.

L'autopsie n'a pas encore pu être pratiquée en raison de l'absence de certains documents administratifs requis.

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