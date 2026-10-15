Ile Maurice: Metro Express à l'arrêt, les autobus assurent la continuité

Les services du Metro Express restent suspendus jusqu'à nouvel ordre, à la suite des importants actes de vandalisme commis lors des récents troubles. Les dégâts constatés dans plusieurs stations nécessitent des réparations majeures et des évaluations techniques approfondies avant que les opérations puissent reprendre en toute sécurité. Les stations de Coromandel, Barkly et Vandermeersch figurent parmi les plus durement touchées.

Du côté de Metro Express, les équipes sont mobilisées pour remettre en état les installations. Les actes de vandalisme ont notamment visé des équipements essentiels au fonctionnement du réseau, dont les écrans numériques, les cartes électroniques et les câbles de communication. Certaines portions de voie ont également été endommagées, ce qui complique les travaux. La date d'une éventuelle reprise des services doit en principe être annoncée ce vendredi 16 octobre.

L'un des principaux défis consiste à rétablir les communications entre les stations. Ces systèmes sont indispensables à la coordination des opérations et à la sécurité du métro. Leur rétablissement constitue donc une priorité pour les équipes techniques, en particulier dans les trois stations les plus touchées.

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Les travaux s'annoncent conséquents, et leur progression est freinée par le couvre-feu. Les équipes ne peuvent pas travailler en soirée et doivent s'interrompre à la tombée de la nuit. Du côté de Metro Express, on souligne : «La sécurité de nos employés est primordiale.»

Des réparations imprévues et coûteuses

Au-delà des difficultés techniques, l'ampleur des dégâts représente un défi financier pour l'opérateur. Si les pertes ont été estimées, le volume des réparations n'avait pas été anticipé dans le budget initial. Il faudra donc trouver des ressources pour financer ces dépenses imprévues.

La situation est d'autant plus complexe que certaines pièces indispensables doivent être importées, faute de fournisseur local. Cela entraîne des coûts supplémentaires et pourrait peser sur la planification budgétaire, une partie des fonds initialement prévus pour le métro devant être réaffectée aux réparations.

Metro Express indique par ailleurs avoir renforcé les mesures de sécurité en collaboration avec la police. La reprise du service dépendra de l'avancement des réparations, du rétablissement des systèmes essentiels et des évaluations techniques garantissant la sécurité des voyageurs.

Les autobus assurent la continuité du transport

En attendant la remise en service du métro, les opérateurs d'autobus poursuivent leurs activités. La Corporation nationale de transport (CNT) affirme avoir pris les dispositions nécessaires pour permettre aux passagers de regagner leur domicile en toute sécurité. Elle fonctionne toutefois avec un nombre réduit d'autobus, en raison de la suspension des classes depuis mardi.

De son côté, Rose-Hill Transport indique fonctionner à environ 90 % de sa capacité, tout en respectant les horaires établis. L'opérateur salue également la présence de ses employés à leur poste.