Ile Maurice: Un mineur de 16 ans interpellé avec du cannabis présumé

15 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Un adolescent de 16 ans, habitant Cassis, a été interpellé dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 octobre. Des substances soupçonnées d'être de la drogue ont été retrouvées en sa possession.

Selon la police, une fouille effectuée vers 1 h 50 au poste de police de Plaine-Verte, en présence de son beau-père, a permis de découvrir deux morceaux de cellophane contenant une matière végétale soupçonnée d'être du cannabis. Une seringue munie d'une aiguille, présentant des traces d'un liquide suspect, a également été saisie.

Interrogé, l'adolescent aurait déclaré que le cannabis et le liquide contenu dans la seringue étaient destinés à sa consommation personnelle. Il a été informé de ses droits constitutionnels. Les produits saisis ont été placés sous scellés. L'enquête se poursuit afin de déterminer leur nature exacte.

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