Madagascar: Antsirabe - Une équipe japonaise mobilisée contre les fentes labiales

Redonner le sourire. Du 2 au 8 octobre, une équipe médicale japonaise a travaillé aux côtés de professionnels de santé malgaches à la clinique privée Ave Maria, à Antsirabe, pour opérer des patients présentant une fente labiale, couramment appelée « bec-de-lièvre ». Cette mission a associé interventions chirurgicales, échanges techniques et transmission de compétences.

Le Dr Yasuyoshi Tosa, chirurgien japonais ayant pris en charge environ 3 000 cas au cours de sa carrière au Japon, a partagé son expérience avec les équipes malgaches. Son expertise a bénéficié aux patients comme aux professionnels locaux.

La mission a débuté par l'examen des dossiers et l'évaluation des patients afin de déterminer les possibilités d'intervention. Des analyses complémentaires ont permis de préciser la prise en charge adaptée à chacun. Certains patients ont pu être opérés durant la mission, tandis que d'autres ont été orientés vers une prise en charge ultérieure.

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Au bloc opératoire, les médecins japonais et malgaches ont travaillé ensemble. Les professionnels locaux ont pu suivre les différentes étapes des opérations et échanger directement avec les spécialistes japonais. Les équipes participantes ont également fourni le matériel nécessaire aux interventions.

La mission accordait également une place importante à la formation. Le personnel paramédical malgache a participé aux différentes étapes de la prise en charge afin de renforcer ses compétences techniques par la pratique.

La disponibilité et la volonté d'apprendre des équipes malgaches ont favorisé les échanges. Pour les initiateurs de la mission, cette collaboration permet de partager les expériences et de renforcer progressivement les compétences locales.