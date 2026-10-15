Madagascar: Mahavoky Atsimo - Une dizaine d'interventions par coloscopie réalisées

Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Mahavoky Atsimo, à Mahajanga, vient de s'équiper pour la chirurgie par coloscopie. Une dizaine d'interventions ont été réalisées gratuitement en début de semaine, marquant une première pour l'établissement.

L'hôpital a pu acquérir ce matériel et organiser les interventions grâce au soutien de l'ambassade de Madagascar en Afrique du Sud, représentée par l'ambassadeur Toavina Ralambomahay, et de Hoby Razafinjoelina, représentante de la diaspora.

« Grâce à cette coopération, nous avons pu acquérir ce nouveau matériel et réaliser nos premières interventions chirurgicales par coloscopie, proposées gratuitement aux patients. L'établissement franchit ainsi une étape importante dans le développement de son offre de soins », a déclaré le docteur Habib Nouraly, directeur du CHU de Mahavoky Atsimo.

L'introduction de cette technique de chirurgie mini-invasive constitue une avancée dans le renforcement du plateau technique de l'hôpital.

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Depuis lundi, le docteur Johan Van Beljon, chirurgien sud-africain spécialisé en coloscopie, accompagne les médecins de l'établissement lors des interventions. « C'est une grande joie d'être présent à Mahajanga. Je suis ici pour partager mon expérience et expliquer les aspects techniques de cette pratique », a-t-il indiqué.

La coloscopie permet d'explorer et d'opérer à l'intérieur de l'abdomen ou du pelvis à travers de petites incisions, sans ouvrir largement la paroi abdominale.