Madagascar: Course en taxi

Renault Dauphine, Citroën Ami 6, Simca Aronde, Peugeot 203 : les taxis d'avant arboraient sur leur pare-brise une vignette soigneusement abritée derrière un carré de verre. Tarif de jour, tarif de nuit, ville haute, ville basse, attente...

Les chauffeurs de cette époque savaient qu'en remontant la rue Jean Andriamady, ils arriveraient à la jonction des rues Gallieni-basse et Gallieni-haute, avant de descendre la rue Romain-Desfossés pour déboucher Place Goulette. Aujourd'hui, il faudrait se situer d'après le collège Rafiringa, l'hôtel Palissandre, les kiosques des bouquinistes à Ambohijatovo...

Certaines fois, de guerre lasse, et résigné au nivellement par le bas, j'ai renoncé à expliquer où est le Ministère des Affaires étrangères pour aller au plus simple : le «Tribunal». Les gens se rendent apparemment plus souvent au prétoire qu'ils ne se soucient des «Raharaham-bahiny».

Lalana Andriamifidy ? Le chauffeur contemporain vous regarderait comme un extra-terrestre. À Londres, les candidats à conduire un «cab» doivent connaître par coeur le plan des rues de cette métropole internationale. Sans des repères baroques comme un arbre rescapé, un terminus de taxibe, une façade peinturlurée...

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Cette ignorance des chauffeurs de taxi, commune à la génération actuelle, rend d'autant plus ridicules les prétentions socialo-marxistes à avoir baptisé les rues d'Antananarivo de noms de leaders progressistes parfaitement inconnus ici. Cette indifférence a également permis, malheureusement, que le nom du fondateur d'Antananarivo, Andrianjaka, ne trône pas aux alentours de son Rova, mais se noie dans la plaine inondable d'Ambodin'Isotry. Tout comme les noms des rois Andriamasinavalona et Andrianampoinimerina sont égarés dans le fouillis glauque d'Analakely.