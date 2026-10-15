Afrique Centrale: Congo/France - Des échanges sur l'assainissement et le numérique

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a échangé, le 14 octobre, à Brazzaville avec l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi. Les deux personnalités ont débattu des projets d'intérêt commun, notamment l'apport de l'Agence française de développement sur des sujets liés à l'assainissement.

La rencontre entre le ministre et la diplomate française a porté sur plusieurs sujets complexes qui touchent le quotidien des Congolais à Brazzaville, à Pointe-Noire et dans d'autres villes, ainsi que sur les perspectives de coopération pour les cinq années à venir. La question du numérique et des villes numériques a été abordée, en lien avec le jumelage entre Nevers et Kintélé. « L'assainissement est important, mais l'assainissement peut aussi se faire de façon différente, avec des méthodes différentes, avec des projets qui amènent la jeunesse parce que la jeunesse est aussi numérique », a indiqué Claire Bodonyi.

Interrogée sur les secteurs clés dans lesquels la France pourrait aider le gouvernement congolais dans le cadre central, elle a rappelé que l'action de la France s'est beaucoup engagée dans le cadre du Contrat de désendettement et de développement. Elle a précisé que tous les projets n'ont pas encore été achevés et que leur réalisation et leur application demeurent la priorité.

Cependant, après l'achèvement des projets se pose la question du maintien et de la maintenance des infrastructures. La diplomate a estimé que cet enjeu relève davantage des autorités congolaises que de l'ambassade de France. Elle a qualifié cet enjeu de majeur, tant sur le plan financier que sur celui de la gouvernance et de la responsabilité individuelle et collective.

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