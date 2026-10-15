Congo-Brazzaville: Imprimerie nationale - Une relance effective saluée

Le ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla, a visité le 13 octobre à Brazzaville l'Imprimerie nationale du Congo (INC), douze mois après la mise en place du nouveau management de cette institution.

Accueilli par les responsables de cette structure, le ministre a constaté sur place l'évolution des activités de cette entreprise publique. S'exprimant à l'issue de la visite, Thierry Lézin Moungalla a montré sa satisfaction quant à la relance effective des activités de l'imprimerie. « Ce qui sera répercuté aux plus hautes autorités de l'État, c'est une véritable relance de l'activité de l'Imprimerie nationale du Congo », a-t-il déclaré.

Le ministre a salué l'implication et la motivation du personnel, contrastant avec le climat d'abattement observé lors de sa dernière visite. Il a également souligné l'acquisition de matériels modernes et perfectionnés, permettant à l'INC de retrouver sa capacité de production d'antan, notamment dans l'impression de documents à haute valeur administrative et stratégique, ainsi que des documents de souveraineté, entre autres, ceux du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation avec l'impression des actes de naissance, de mariage et de décès. Pour le ministre, ce choix témoigne de la confiance accordée à l'INC et du sérieux de son travail. « L'INC produit ces documents de manière sérieuse avec la qualité nécessaire recherchée », a-t-il affirmé.

Le porte-parole du gouvernement a également évoqué les prémices de la capacité de l'INC à produire des documents sécurisés, notamment holographiques, pour lutter contre la fraude et les faux documents. Il a annoncé que le ministère de la Communication et des Médias rendra compte de cet aspect moderniste et que la présentation au Conseil des ministres d'un projet de décret visant à rendre obligatoire la production des documents administratifs par l'INC est espérée dans les prochaines semaines.

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Interrogé sur l'impact de ces nouveaux équipements, le directeur commercial et marketing de l'INC, Paul Samba, a souligné que l'imprimerie nationale était auparavant qualifiée de « coquille vide », mais avec le nouveau management du directeur général, des équipements modernes et de grande taille ont été acquis. Il s'agit, à cet effet, de 4 machines offertes par le gouvernement qui ont permis d'augmenter considérablement la capacité de production de l'imprimerie. « En termes de volumétrie, nous pouvons produire de très grandes quantités », a-t-il expliqué, donnant l'exemple d'une machine avec une capacité de 5 000 impressions par heure.

Rappelons que la vocation première de l'INC est celle d'imprimer et éditer les documents officiels de l'État, en dehors de l'imprimerie marchande. « L'élément capital, c'est la sécurisation des documents. Les données d'un État ne peuvent pas être imprimées à l'étranger », a insisté le directeur commercial et marketing de l'INC. Il a souligné que l'institution atteint désormais cet objectif en produisant des documents sécurisés, uniformisés et protégés.