Congo-Brazzaville: PCT - Le comité des membres d'honneur se dote des documents fondamentaux

Réuni en assemblée générale inaugurale le 13 octobre au siège national à Mpila, le comité des membres d'honneur du Parti congolais du travail (PCT) a adopté son règlement intérieur, son programme d'activités du 4e trimestre 2026-2027 ainsi que son budget de la même période.

Le président du comité des membres d'honneur du PCT, Lamyr Nguelé, a rappelé que les travaux de cette assemblée générale se sont déroulés conformément à la voie tracée par le 6e congrès ordinaire du parti. Selon lui, les documents approuvés permettront non seulement d'accomplir la prestigieuse mission qui est dévolue aux membres de cette instance, mais également de participer pleinement à la vie du parti.

« Nous ne pouvons réussir notre mission que par un engagement collectif. C'est pourquoi je vous invite à soutenir sans réserve les nobles idéaux du parti et à s'aligner derrière les orientations stratégiques émanant de la direction politique nationale. Le but est de prendre une part active aux batailles politiques qui pointent à l'horizon », a-t-il exhorté.

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Il a également invité le comité des membres d'honneur à promouvoir en son sein les valeurs de cohésion, de discipline et de travail afin de permettre au PCT d'atteindre ses objectifs et de relever les défis actuels et futurs. Les membres du comité d'honneur entendent, a rappelé Lamyr Nguelé, aux côtés d'autres organes du Parti, contribuer efficacement à la réalisation de son programme.

Le secrétaire permanent à l'organisation et à la mobilisation du PCT, Faustin Elenga, a, de son coté, indiqué que cette session marque le début effectif des activités du comité des membres d'honneur. La création du comité des membres d'honneur procède, a-t-il déclaré, de la volonté de faire de l'expérience et de la mémoire de ceux qui ont assuré de hautes responsabilités au sein du Parti et de l'Etat une ressource au service de l'organisation.

«Le comité des membres d'honneur est donc appelé à mettre cette expérience au service de la réflexion sur les questions inhérentes à la vie du parti et de l'Etat. Il a notamment vocation à formuler des avis et des suggestions sur les questions qui lui sont soumises et sur celles qui sont susceptibles d'intéresser la bonne marche des organes du parti et des institutions de l'Etat », a-t-il rappelé, précisant que cette instance ne devrait pas se substituer aux organes dirigeants du parti ou aux institutions de la République, car sa contribution doit résider dans la qualité de ses avis et la portée de ses suggestions.

Il a aussi rappelé que cette session inaugurale intervenait à un moment où le PCT poursuit la mise en oeuvre des orientations issues de son 6e congrès ordinaire et l'adaptation de son fonctionnement aux exigences de la nouvelle étape de sa marche. Dans ce contexte, a-t-il souligné, l'expérience du comité des membres d'honneur peut constituer un apport précieux à la réflexion collective et à la recherche des réponses appropriées aux préoccupations qui se posent au parti. « L'expérience ne prend tout son sens que lorsqu'elle est mise au service du présent et de l'avenir.

Il vous reviendra donc de contribuer à la transmission des engagements de notre parcours collectif aux nouvelles générations de militants et de responsables du PCT. C'est dans cet esprit que la direction du parti attend de votre comité des réflexions responsables, des avis éclairés et des suggestions contributives, toujours inspirés par l'intérêt supérieur du parti et de la République », a insisté Faustin Elenga, espérant que l'expérience et la diversité des parcours réunis au sein du Comité des membres d'honneur saura être un cadre utile de réflexion, de conseil et de contribution à la bonne marche du parti.