Congo-Brazzaville: Vie associative - L'ONG Femmes de grâce distribue des kits scolaires aux enfants de KM4

L'association Femmes de grâce que dirige Prisca Dedelle Massossa a récemment offert des kits scolaires aux enfants du quartier Kilomètre quatre (KM4), dans le premier arrondissement de Pointe-Noire, pour permettre à chaque élève de disposer du matériel scolaire nécessaire.

Avec son concept «Un enfant, un sourire », l'association Femmes de grâce apporte un appui éducatif aux enfants qui rencontrent des problèmes d'apprentissage à l'école ou qui n'ont pas accès à l'éducation.

Ce projet, ancré dans la réalité locale, vise à donner la confiance, l'estime de soi et l'envie d'apprendre. Cette année, l'association a organisé une action solidaire de proximité pour distribuer des kits scolaires aux enfants habitant le quartier KM4 afin de leur garantir une rentrée scolaire 2026-2027 dans de bonnes conditions.

Plusieurs élèves ont reçu de kits scolaires composés de cahiers, de stylos, de crayons, de gommes, d'instruments géométriques, de paquet de crayons de couleur et de sacs à dos.

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Ces outils représentent pour beaucoup d'entre eux un pas supplémentaire vers une éducation de qualité. Pour la présidente de cette association, l'opération de distribution gratuite de kits scolaires constitue l'un des leviers stratégiques sur lesquels il faut agir pour garantir la pleine jouissance du droit à l'éducation pour toutes les filles et tous les garçons. « Notre association Femmes de grâce va poursuivre son action en faveur de l'éducation et du bien-être des enfants, parce que la solidarité se construit dans l'action et notre association continuera d'aller vers les familles, au plus près des communautés », a dit Prisca Dedelle Massossa.

Il faut dire que dans un contexte économique difficile, ce geste a été bien accueilli par les parents. Pour eux, ces kits permettent d'atténuer le poids financier de la rentrée souvent difficile à supporter. Cette aide leur offre l'opportunité, ont-ils dit, de concentrer leurs ressources sur d'autres besoins essentiels de leurs enfants.

Notons que l'association Femmes de grâce existe depuis 2017 avec pour objectif de venir en aide aux personnes démunies de troisième âge et aux orphelins. Avec son concept « Un enfant, un sourire », elle fournit chaque année, lors de la rentrée des classes, des kits scolaires aux enfants des familles démunies.