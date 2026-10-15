Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Allemagne, Angleterre, Italie, Kosovo, Russie et Turquie)

15 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Allemagne, 9e journée, 3e division

Le Viktoria Cologne concède le nul 2-2 face à Grossaspach. Remplaçant, Han Noah Maboulou est entré à la 80e, alors que son équipe menait 2-1.

Le Viktoria est deuxième avec 5 points de retard sur Duisbourg.

Angleterre, 10e journée, 2e division

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Middlesbrough prend les trois points à Stoke City (3-2). Avec Adilson Malanda titulaire au poste de défenseur gauche au sein de la défense à trois.

Victoire à l'extérieur pour West Bromwich sur le terrain de Wrexham (2-1). Avec Rayann Pereira et Rabby Nzingoula titulaires.

Italie, 7e journée, 3e division, groupe B

La réserve de l'Atalanta Bergame chute à Latina 0-2. Titulaire, Digne Pounga a manqué son match : pris de vitesse par Cioffi sur le deuxième but local (38e), il est exclu à la 45e+3 pour un coup au visage sur Do Ciancio, qui lui tirait le maillot.

Kosovo, 9e journée, 1re division

Sans Raddy Ovouka, touché aux ischiojambiers, Drita s'impose 1-0 à Balkani.

Russie, 4e journée de la phase de groupes, Coupe

Baltika l'emporte 2-0 à Samara. Loris Mouyokolo était laissé au repos sur le banc.

Russie, demi-finale de la voie des régions de la Coupe

Leningradets bat le Luki-Energyia 2-0. Sans Erving Botaka Yobama, absent.

Turquie, 10e journée, 2e division

Francis Nzaba n'est pas entré en jeu lors du naufrage d'Antalyaspor face à Kayserispor (0-4).

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