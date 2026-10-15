Allemagne, 9e journée, 3e division

Le Viktoria Cologne concède le nul 2-2 face à Grossaspach. Remplaçant, Han Noah Maboulou est entré à la 80e, alors que son équipe menait 2-1.

Le Viktoria est deuxième avec 5 points de retard sur Duisbourg.

Angleterre, 10e journée, 2e division

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Middlesbrough prend les trois points à Stoke City (3-2). Avec Adilson Malanda titulaire au poste de défenseur gauche au sein de la défense à trois.

Victoire à l'extérieur pour West Bromwich sur le terrain de Wrexham (2-1). Avec Rayann Pereira et Rabby Nzingoula titulaires.

Italie, 7e journée, 3e division, groupe B

La réserve de l'Atalanta Bergame chute à Latina 0-2. Titulaire, Digne Pounga a manqué son match : pris de vitesse par Cioffi sur le deuxième but local (38e), il est exclu à la 45e+3 pour un coup au visage sur Do Ciancio, qui lui tirait le maillot.

Kosovo, 9e journée, 1re division

Sans Raddy Ovouka, touché aux ischiojambiers, Drita s'impose 1-0 à Balkani.

Russie, 4e journée de la phase de groupes, Coupe

Baltika l'emporte 2-0 à Samara. Loris Mouyokolo était laissé au repos sur le banc.

Russie, demi-finale de la voie des régions de la Coupe

Leningradets bat le Luki-Energyia 2-0. Sans Erving Botaka Yobama, absent.

Turquie, 10e journée, 2e division

Francis Nzaba n'est pas entré en jeu lors du naufrage d'Antalyaspor face à Kayserispor (0-4).