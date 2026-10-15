Gabon: Le Chef de l'État échange avec le Ministre de la justice

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour une audience au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, accompagné du commandant en chef de la Sécurité pénitentiaire, le Général Effayong, ainsi que des représentants Invest Private Capital Group SRO, partenaire du projet de construction d'une nouvelle prison de haute sécurité à la Plaine Ayémé.

Cette rencontre s'inscrit dans la volonté du Chef de l'Etat d'apporter des réponses structurelles et durables aux défis auxquels fait face le système pénitentiaire gabonais, notamment la surpopulation carcérale, la vétusté de certaines infrastructures et la nécessité d'améliorer les conditions de détention.

Au cours de cette audience, les responsables du projet ont présenté au Président de la République les caractéristiques techniques, les modalités de financement ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation de cette infrastructure pénitentiaire d'envergure.

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D'une capacité d'accueil estimée à 1 100 détenus, le futur établissement sera conçu selon les normes internationales en matière de sécurité pénitentiaire et de conditions de détention. Il comprendra, outre les espaces de détention, des logements et une caserne destinés au personnel de la Sécurité pénitentiaire, afin de garantir un fonctionnement optimal du complexe.

Les partenaires ont assuré le Chef de l'Etat de leur disponibilité technique et financière pour la mise en oeuvre de ce projet, dont la durée prévisionnelle d'exécution est estimée à 36 mois.

Conscient de l'urgence que représente la situation carcérale nationale, le Président de la République a insisté sur la nécessité d'accélérer les procédures administratives et opérationnelles afin de permettre le démarrage effectif des travaux dans les meilleurs délais.

Ce projet porte des enjeux majeurs sur les plans humain, sécuritaire, social et économique.

Sur le plan humain, la réalisation de cet établissement devrait contribuer à réduire la promiscuité carcérale, à améliorer les conditions sanitaires et à garantir une meilleure prise en charge des personnes privées de liberté, dans le respect de leur dignité et des droits fondamentaux.

Sur le plan sécuritaire, cette nouvelle infrastructure permettra de renforcer les dispositifs de surveillance, d'améliorer l'organisation de la détention et de doter l'administration pénitentiaire d'équipements adaptés aux exigences contemporaines de sécurité.

Sur le plan social, le projet vise également à favoriser un environnement propice à la réhabilitation et à la réinsertion des détenus, dans une approche conciliant impératifs de sécurité et respect des droits humains.

Sur le plan économique, sa réalisation devrait générer des opportunités d'emplois directs et indirects, mobiliser des compétences nationales et contribuer au développement des activités économiques dans la zone d'implantation.

A travers cette initiative, le Président de la République réaffirme sa détermination à poursuivre la modernisation de l'appareil judiciaire et pénitentiaire national, conformément à sa vision d'un Etat de droit renforcé, d'une justice plus efficace et d'institutions au service des citoyens.

La construction de cette nouvelle prison de haute sécurité constitue ainsi une étape importante dans la transformation du système pénitentiaire gabonais, avec pour ambition de concilier sécurité publique, dignité humaine et efficacité de l'administration pénitentiaire.