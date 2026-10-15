Ile Maurice: Arrestations de mineurs - Le gouvernement veut durcir la législation

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a adressé un nouveau message à la population hier, après une réunion spéciale du Conseil des ministres consacrée aux violences survenues dans plusieurs régions du pays.

Tout en saluant le respect des consignes par la majorité de la population, il a déploré les actes de violence nécessitant l'intervention de la police et de la Special Mobile Force. Il a averti que les forces de l'ordre devront agir avec davantage de fermeté. «Nul n'a le droit de se faire justice soi-même ou de prendre la loi entre ses mains», a-t-il souligné.

Le Premier ministre a également regretté l'implication de plusieurs mineurs, remis en liberté en raison des dispositions légales. Le gouvernement envisage ainsi d'abaisser de 14 à 12 ans l'âge minimum permettant leur détention et des poursuites judiciaires. Cette question sera examinée en Conseil des ministres demain.

Le couvre-feu a été étendu à Saint-Pierre et Quartier-Militaire, portant à 17 le nombre de régions concernées. Deux nouveaux couvre-feux ont été décrétés pour les soirées d'hier et d'aujourd'hui, de 20 h 30 à 5 heures le lendemain matin.

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Les contrôles policiers seront renforcés. La Cybercrime Unit surveillera les incitations à la violence, tandis que la vente d'essence au détail sera interdite par voie réglementaire.