Afrique: La COI au coeur des engagements régionaux

La Commission de l'océan Indien (COI) a porté la voix de ses États membres à la 12e Conférence des Parties (COP12) à la Convention de Nairobi. La conférence s'est tenue du 6 au 9 octobre à Dar es Salaam, en Tanzanie.

Les dix États parties à la Convention y ont notamment adopté une stratégie régionale sur les plastiques et les produits chimiques associés. Ils ont aussi adopté un plan régional de contingence face aux risques de pollution en mer par les hydrocarbures. Selon la COI, ces deux cadres ont été élaborés avec le concours direct de ses projets ExPLOI et Safe Seas Africa.

La COI a également organisé deux événements parallèles, l'un sur la pollution plastique marine, l'autre sur le lien entre climat et océan. Ce dernier a permis de fixer les grandes lignes d'un programme régional. Le junior minister à l'Agro-industrie, Fabrice David, a plaidé pour une meilleure articulation des dispositifs existants : «Il ne s'agit pas de créer une nouvelle couche institutionnelle, mais plutôt relier les structures existantes et améliorer leur coordination.»

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La conférence s'est achevée par l'élection du nouveau bureau de la Convention, dont Maurice prend la présidence pour les deux prochaines années. En 2028, l'île accueillera la COP13. Elle présidera aussi la COI cette année-là et célébrera les 60 ans de son indépendance.