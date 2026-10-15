Ile Maurice: Une septuagénaire porte plainte contre son fils après des menaces

15 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Une retraitée de 76 ans affirme vivre sous la menace de son fils, âgé de 42 ans, qui lui réclamerait régulièrement de l'argent. Mercredi 14 octobre, elle s'est rendue à la police pour dénoncer un nouvel épisode de violence verbale à son domicile, à Roche-Bois.

Selon sa déposition, les faits se seraient produits vers 13 heures, alors qu'elle se trouvait chez elle. Une discussion aurait éclaté entre elle et son fils. Ce dernier se serait alors emporté et l'aurait menacée : «Mo kapav touy twa anplas la.» Il aurait ensuite jeté sa béquille.

Dans sa plainte, la septuagénaire explique que son fils aurait l'habitude de lui réclamer de l'argent sous la menace. Elle affirme être contrainte de lui en remettre pour éviter que la situation ne dégénère. Lorsqu'elle n'a pas d'argent à lui donner, il la menacerait de lui faire du mal et d'endommager les objets de sa maison. La victime présumée indique ne pas avoir été blessée lors de cet incident. Elle n'a pas souhaité être examinée par un médecin et a précisé qu'il n'y avait aucun témoin.

Une enquête a été ouverte et le Police Medical Care Coordination Centre a été informé. Le suspect a été arrêté et placé en cellule au poste de police de Roche-Bois, sur ordre d'un surintendant de police.

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