Ile Maurice: Élodie Thomas n'a plus besoin de respirateur artificiel, un signe d'espoir

L'État de santé d'Élodie Thomas continue de s'améliorer. Hier, le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a annoncé que la jeune femme de 27 ans, blessée par balle à Camp-Levieux vendredi dernier, a pu s'asseoir et n'a désormais plus besoin du respirateur artificiel.

Les résultats de son examen par Imagerie à résonance magnétique, effectué mardi à l'hôpital SSRN, sont également rassurants. Le ministre Bachoo a appelé au respect de l'intimité de la patiente, précisant que les visites restent limitées à son époux et à ses parents afin de favoriser sa récupération et réduire les risques d'infection.

Certains médecins indiens ayant participé à son opération sont déjà repartis, tandis que d'autres restent mobilisés pour assurer le suivi postopératoire.

Hier, son époux, Jonathan Thomas, lui a apporté un bouquet de roses. «Je suis soulagé, oui, mais je le serai davantage lorsqu'elle sortira de l'hôpital», a-t-il confié.

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L'avocat des Thomas, Me Assad Peeroo, venu lui aussi la voir avec des fleurs, s'est dit profondément touché par sa réaction. «Elle a levé la main et m'a fait un high five ! C'est un vrai miracle, Dieu est grand», a-t-il déclaré.

Le retour d'Élodie Thomas à son domicile dépendra de l'évolution de son état de santé et de l'avis de l'équipe médicale.