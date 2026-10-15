Ile Maurice: Élodie Thomas n'a plus besoin de respirateur artificiel, un signe d'espoir

15 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

L'État de santé d'Élodie Thomas continue de s'améliorer. Hier, le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a annoncé que la jeune femme de 27 ans, blessée par balle à Camp-Levieux vendredi dernier, a pu s'asseoir et n'a désormais plus besoin du respirateur artificiel.

Les résultats de son examen par Imagerie à résonance magnétique, effectué mardi à l'hôpital SSRN, sont également rassurants. Le ministre Bachoo a appelé au respect de l'intimité de la patiente, précisant que les visites restent limitées à son époux et à ses parents afin de favoriser sa récupération et réduire les risques d'infection.

Certains médecins indiens ayant participé à son opération sont déjà repartis, tandis que d'autres restent mobilisés pour assurer le suivi postopératoire.

Hier, son époux, Jonathan Thomas, lui a apporté un bouquet de roses. «Je suis soulagé, oui, mais je le serai davantage lorsqu'elle sortira de l'hôpital», a-t-il confié.

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L'avocat des Thomas, Me Assad Peeroo, venu lui aussi la voir avec des fleurs, s'est dit profondément touché par sa réaction. «Elle a levé la main et m'a fait un high five ! C'est un vrai miracle, Dieu est grand», a-t-il déclaré.

Le retour d'Élodie Thomas à son domicile dépendra de l'évolution de son état de santé et de l'avis de l'équipe médicale.

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