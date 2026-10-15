Ile Maurice: Patrice Marie plaide pour la retenue et le dialogue

Face aux événements survenus ces derniers jours, Patrice Marie, président de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI), lance un appel au calme, à la retenue, au respect mutuel et à l'unité nationale. Dans une déclaration publié hier, mercredi 14 octobre, il invite les entreprises, les membres de la MCCI et l'ensemble des citoyens à faire preuve de responsabilité afin de préserver la paix sociale et la stabilité du pays.

Le président de la MCCI rappelle que la priorité immédiate consiste à respecter les directives émises par les autorités, tout en faisant preuve de souplesse et de compréhension dans l'organisation des activités professionnelles et la protection du bien-être des employés.

Au-delà de ces impératifs immédiats, Patrice Marie estime que la situation actuelle doit inciter les Mauriciens à réfléchir aux valeurs fondamentales qui les unissent et à leur responsabilité collective envers l'avenir du pays.

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Il souligne que Maurice s'est construite sur les principes de fraternité, de respect mutuel, de discipline, de solidarité et d'harmonie. Ces valeurs ne constituent pas seulement des éléments de l'identité nationale, mais représentent également des piliers essentiels de la cohésion sociale, de la résilience économique et de la réputation internationale du pays. Elles doivent, selon lui, guider les paroles, les décisions et les actions, particulièrement en période de crise.

Patrice Marie insiste également sur l'interdépendance entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Ces acteurs sont des partenaires du développement national, appelés à préserver les institutions, à protéger les moyens de subsistance, à créer des opportunités et à contribuer au bien-être de la population.

Dans ce contexte, le secteur privé se dit prêt à assumer pleinement ses responsabilités, notamment en préservant les emplois, en assurant la continuité des activités économiques et en contribuant au maintien de la stabilité et de la confiance, indispensables à la prospérité du pays.

Le président de la MCCI rappelle par ailleurs que Maurice appartient à tous ses citoyens et que, malgré leurs différences, ils partagent un destin commun. Les divergences doivent être résolues par le dialogue, la compréhension et le respect mutuel, et non au détriment de l'unité nationale.

Il appelle ainsi chaque citoyen, chaque institution et chaque entreprise à faire preuve de sagesse, de retenue et de solidarité. Convaincu que le pays a déjà surmonté des épreuves grâce à la force de sa population et à l'unité de ses communautés, il invite les Mauriciens à puiser une nouvelle fois dans cet esprit collectif pour préserver la paix, la stabilité et l'harmonie nationales.