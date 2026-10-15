Ile Maurice: Vingt-six arrestations mercredi, une soirée relativement calme

Après plusieurs jours de troubles dans différentes régions de l'île, la situation a été relativement plus calme mercredi soir, 14 octobre. Selon le Bureau du Premier ministre, aucun incident majeur n'a été signalé et la situation est restée sous contrôle durant la nuit. D'après la cellule de communication de la police, 26 personnes ont été arrêtées lors des opérations menées à travers le pays, dont un mineur de 16 ans et une femme.

Les infractions relevées comprennent notamment le Breach of curfew et le Taking part in a riot, pour lequel quatre personnes ont été arrêtées. Une autre personne a été interpellée pour Bearing an offensive weapon.

La police a signalé deux incidents. À Gros-Cailloux, Petite-Rivière, un homme décrit comme hostile a obstrué la route avant d'être rapidement interpellé. À Amaury, des débris ont pris feu le long de la route principale. Les policiers sont intervenus pour maîtriser l'incendie, et personne ne se trouvait sur les lieux à leur arrivée. Le Bureau du Premier ministre fait également état d'incendies dans des champs de canne à Cascavelle, Gros-Cailloux, Solférino, Montebello et Chemin-Grenier, qui ont été vite maîtrisés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, neuf personnes ont été placées en détention et devaient comparaître jeudi devant leurs District Courts respectives. Les autres ont été relâchées sur parole après enquête, précise le Bureau du Premier ministre.

Cette accalmie intervient alors que le dispositif de sécurité reste renforcé. Des patrouilles mobiles ont été déployées, avec des policiers des différentes divisions, la Special Mobile Force, la Special Support Unit et des Quick Reaction Teams. L'hélicoptère de la police a également assuré des patrouilles aériennes.

En parallèle, les Neighbourhood Officers ont échangé avec des représentants des communautés dans les différentes divisions. Ils les ont sensibilisés au respect du couvre-feu et encouragés à partager toute information utile avec la police. Le couvre-feu est prolongé jusqu'au vendredi 16 octobre, de 20 h 30 à 5 heures.